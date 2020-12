Touchdown auf Platz 1

Bücher und Autoren

Während auf den Belletristik-Bestsellerlisten in dieser Woche nur wenig Bewegung herrscht, bringen im Sachbuch in dieser Woche Sportbücher Schwung ins Paperback-Ranking des SPIEGEL. Dabei stehen nicht etwa Fußball oder Tennis im Fokus, sondern zwei Randsportarten, die allerdings in Deutschland zunehmend an Popularität gewinnen:

Neu auf Platz 1 steigt „My American Football Dream“ von Björn Werner ein, einem ehemaligen deutschen NFL-Profi, der heute als TV-Experte und Talentscout arbeitet. Werner ging 2006 als 16-jähriger in die USA, um an einer High School American Football zu spielen. In seinem Buch schildert er seinen Aufstieg in die NFL, die vor allem eines sei: „Ein knallhartes Milliarden-Business.“ Einblicke hinter die Kulissen der NFL hat zuletzt auch die im Mai dieses Jahres bei Amazon Prime gestartete Dokuserie „The American Football Dream“ geliefert, die von Werner koproduziert wurde. Die 20.000 Exemplare der Startauflage seines Buches sind laut Edel Books bereits vergriffen, weitere Auflagen in Arbeit.

von ein, einem ehemaligen deutschen NFL-Profi, der heute als TV-Experte und Talentscout arbeitet. Werner ging 2006 als 16-jähriger in die USA, um an einer High School American Football zu spielen. In seinem Buch schildert er seinen Aufstieg in die NFL, die vor allem eines sei: „Ein knallhartes Milliarden-Business.“ Einblicke hinter die Kulissen der NFL hat zuletzt auch die im Mai dieses Jahres bei gestartete Dokuserie geliefert, die von Werner koproduziert wurde. Die 20.000 Exemplare der Startauflage seines Buches sind laut bereits vergriffen, weitere Auflagen in Arbeit. Über die aktuellen Entwicklungen im Darts-Sport berichtet der Journalist und TV-Moderator Elmar Paulke in „Perfect Game“. Der ebenfalls bei Edel Books erschienene Titel, den der Verlag zum Start mit 10.000 Exemplaren in den Handel gebracht hat, rangiert in der Paperback­liste auf Platz 14 als zweithöchster Neueinsteiger. Für Paulke ist es der zweite Bestseller nach „Game on!“ (2017, Rang 10).

Die Kontakte zu beiden Autoren hatte Edel über sein breit gefächertes Verlagsnetzwerk im Sportbereich geknüpft.