John Strelecky: Omnipräsenz des Selbstfindungsexperten

Bücher und Autoren

Das dritte Jahr in Serie dieselbe Konstellation an der Spitze der Jahresbestsellerliste: Das meistverkaufte Taschenbuch im Sachbuch ist John Streleckys „Das Café am Rande der Welt“, Platz 2 geht an Yuval Noah Hararis „Eine kurze Geschichte der Menschheit“.

Wie bereits im Vorjahr dominieren die beiden Bestsellerautoren die Top 10 des Rankings: Der US-Amerikaner Strelecky ist mit seinem Debüt, das dtv 2007 veröffentlicht hat, bereits zum fünften Mal hintereinander auf Platz 1 der Jahresbestsellerliste.

Dem Backlisthit, der seit 236 Wochen auf der Sachbuch-Bestsellerliste steht, gelang der große Durchbruch erst 2015, als dtv die Fortsetzung „Wiedersehen im Café am Rande der Welt“ nachschob (im Jahresranking auf Platz 5). Sein 2019 erschienener Band „Auszeit im Café am Rande der Welt“ (7) und „Big Five“ (3) aus dem Jahr 2009 waren im vergangenen Jahr ebenfalls stark nachgefragt.

Ähnliche Longlist-Qualitäten zeigt der israelische Historiker Harari, der mit seiner 2015 bei Pantheon erschienenen, populärwissenschaftlichen Mo- nografie „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ seit 182 Wochen auf der Sachbuch-Bestsellerliste steht. Ins Jahresranking schafften es auch seine 2019 bei C.H. Beck erschienenen Titel „Homo Deus“ (9) und „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ (12).

Und was bietet die Jahresbestsellerliste sonst noch? Eine bunte Mischung von Hape Kerkelings Autobiografie „Der Junge muss an die frische Luft“ (4) bis Juli Zehs „Gebrauchsanweisung für Pferde“ (20).