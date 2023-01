Karriere-Ratgeber stellen die Sinnfrage

Wer will das nicht: beruflich erfolgreich sein? Entsprechend groß ist das Angebot an Karriere-Ratgebern. Dabei zielen viele dieser Titel jedoch nicht nur auf den Erfolg im Job ab, sondern es geht um ein erfolgreiches Leben insgesamt, um Persönlichkeitsentwicklung, um Glück und Sinnfindung und das, was neudeutsch „Work-Life-Balance“ genannt wird. Das zeigt sich in vielen entsprechenden Titeln zum Thema, die Wirtschafts- und Fachbuchverlage im Programm haben.