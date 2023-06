Strunk, Nowlin, Scarrow: In dieser Woche neu auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten

Bücher und Autoren

Auf den aktuellen SPIEGEL-Bestsellerlisten punkten auch in dieser Woche wieder einige Neueinsteiger. Hier kommt eine Auswahl:

Heinz Strunk hat mit „Der gelbe Elefant“ (Rowohlt) einen neuen Erzählband verfasst. Dabei bedient er sich unterschiedlichster Textformen, sodass sich die Kurzerzählungen mal wie Zeitungsreportagen, mal wie Schauergeschichten gerieren und ein anderes Mal in Briefform verfasst sind. Seine treue Leserschaft wuchtet den Hamburger Bestsellerautor, der es mit seinem letzten Roman „Ein Sommer in Niendorf“ im vergangenen Jahr bis an die Spitze der Liste geschafft hatte, in dieser Woche auf Platz 7 im SPIEGEL-Ranking Hardcover Belletristik.

Raven Kennedys Reihe „The Darkest Gold“ hat sich international bereits über 1 Mio Mal verkauft, wurde in zahlreiche Länder lizenziert und steht vor einer Verfilmung. Die Serie ist eine Neuinterpretation des König-Midas-Mythos. Bei Rowohlts Imprint Kyss ist jetzt der Auftaktband „The Darkest Gold. Die Gefangene“ erschienen und platziert sich auf Rang 3 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik. Band 2 „The Darkest Gold. Die Verräterin“ ist zeitgleich erschienen, schafft es aber noch nicht unter die Top 20. Auch die weiteren Bände sind zeitnah getaktet und werden diesen September, Dezember und im April 2024 veröffentlicht.

Jan Beck startet mit seinem neuen Thriller „Das Ende. Dein letzter Tag ist gekommen“ für Penguin auf Platz 9 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik. Darin suchen die Europol-Ermittler Inga Björk und Christian Brand nach dem Zusammenhang zwischen einer Frau, die sich in den Straßenverkehr in Köln stürzt, und einem Mann, dessen Ermordung live im Internet zu sehen ist. Auch die vergangenen Titel von Jan Beck platzierten sich jeweils auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Zu erkennen sind sie an den wechselnden bunt gestalteten Tieraugen auf dem Cover.

Laura Nowlin hat einen „New York Times“-Bestseller geschrieben, den Penguin als „die emotionalste TikTok-Sensation des Jahres“ bewirbt. „If he had been with me“ ist der Auftakt zu ihrer „Friends-to-Lovers“-Reihe, die einem Motiv folgt, das sich inzwischen als eigenes BookTok-Genre etabliert hat: Autumn und Finn kennen sich von klein auf – bis aus ihrer Freundschaft etwas anderes wird … Der Band steigt ins Paperback-Belletristik-Ranking auf Platz 14 ein. Die Fortsetzung „If only I had told her“ folgt diesen Oktober.

Dietmar Wischmeyer, Cordula Stratmann und Horst Evers kennt man vornehmlich aus der komödiantischen TV-Unterhaltung. Bei Rowohlt Berlin haben sie mit weiteren Autorinnen und Autoren zum Sammelband „Und sie bewegt sich doch!“ beigetragen. Darin werden auf rund 240 Seiten Erlebnisse mit der Deutschen Bahn geteilt. Der Stoff mit dem hohen Identifikationspotenzial kommt an und erreicht in Buchform Platz 15 der Paperback-Sachbuch-Bestsellerliste.

Simon Scarrow ist im historischen Roman eine Bank. Der neue Band „Rebellion“ in der „Adler“-Serie punktet für Heyne daher zuverlässig auf der 19 im Taschenbuch-Belletristik-Ranking. Zum Plot: In der vom römischen Imperium mühsam eroberten Provinz Britannien hören einheimische Rebellengruppen nicht auf, Widerstand zu leisten. Die beiden erfahrenen Soldaten Präfekt Cato und Centurio Macro sollen den Rebellen gegenübertreten. Können sie den Herrschaftsanspruch Roms behaupten?

Zu den SPIEGEL-Bestsellerlisten geht es hier.