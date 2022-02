Sony Music startet neuen „Die drei ???“-Podcast am 28. Februar

Aus den Unternehmen

Am Montag, 28. Februar, erscheinen die ersten zwei Folgen des „Die drei ???“-Podcasts „Haschimitenfürst – Der Bobcast“. Darin laden „Bob Andrews“-Sprecher Andreas Fröhlich und Hörspielmacher Kai Schwind Fans aller Generationen ein, die Geschichten hinter den Geschichten aus Rocky Beach kennenzulernen.

Zu jedem Hörspiel-Fall eine eigene Podcast-Folge! Sony Music Entertainment Germany verknüpft mit „Haschimitenfürst – Der Bobcast“ die beiden derzeit erfolgreichsten Audio-Formate: Podcast-Hörer:innen, die sich für die alten „Die drei ???“-Fälle interessieren, sowie alle Fans der Hörspielserie erwarten im „Bobcast“ Hintergrundwissen und bislang unerzählte Anekdoten aus erster Hand. Andreas Fröhlich, der dem „dritten Detektiv“ seit über 40 Jahren seine Stimme leiht, erzählt seinem Kollegen Kai Schwind, dem Regisseur von mehreren „Die drei ???“-Live-Tourneen, die schönsten, aufregendsten und denkwürdigsten Erinnerungen an seine allerersten Jahre als Jung-Detektiv in Rocky Beach.

„Bei Filmen und Serien sind wir es längst gewohnt, Audio-Kommentare der Macher, Making-ofs mit Blicken hinter die Kulissen oder Second-Screen-Angebote zu nutzen“, erklärt Arndt Seelig, Vice President Family & Home Entertainment. „Es freut uns sehr, dass wir mit dem ‚Bobcast‘ nun genau ein solches Format für die erfolgreichste Hörspielserie der Welt produzieren – mit Erinnerungen, Fakten und Anekdoten, die nur die Macher selbst erzählen können.“

Das tun sie in entspannt-privater Atmosphäre: In Andreas Fröhlichs Arbeitszimmer trifft sich das eingespielte Talk-Duo und beleuchtet den „Die drei ???“-Kosmos mit exklusivem Wissen und viel Humor. Dabei werfen die beiden immer wieder einen Blick in die Original-Manuskripte der erfolgreichsten Hörspielserie der Welt. Das ruft erstaunlich detaillierte Bilder im Gedächtnis der Hörspiel-Kollegen hervor: „Es gibt so viele Erlebnisse im Tonstudio, so viele bislang unerzählte Anekdoten und Hintergrund-Infos – ich freue mich nicht nur unendlich darüber, sie mir selbst alle in Erinnerung zu rufen, sondern diese akustische Tiefenbohrung auch mit den Hörer:innen zu teilen“, erklärt Andreas Fröhlich. „Wir haben dabei keine gescripteten Podcast-Dialoge“, ergänzt Kai Schwind, „vielmehr ist das Ganze ein Gespräch unter Freunden, bei dem ich und alle Hörer:innen die dollsten Geschichten zu hören bekommen. Teilweise vergessen wir während der Aufnahmen komplett, dass die Mikros mitlaufen.“ Die Hörer:innen erfahren dadurch nicht nur, was es mit dem titelgebenden Haschimitenfürsten auf sich hat, sondern vor allem Dinge aus der Erinnerung von Andreas Fröhlich, die so noch nie zuvor erzählt wurden. Wie fand das Casting der „Die Drei ???“-Sprecher statt? Welcher Promi hätte fast Bob Andrews gesprochen? Wann flogen im Studio die Fetzen? Wie gingen die Sprecher mit dem ersten Starrummel um? Welcher namhafte Politiker kann ohne „Die Drei ???“ nicht einschlafen?

Ergänzende O-Töne sowie die originale Musik aus den Hörspielen nehmen die Podcast-Hörer:innen mit auf eine nostalgische Reise zu den Anfängen der Serie: In chronologischer Reihenfolge knöpfen sich Andreas Fröhlich und Kai Schwind Folge für Folge die allerersten Fälle von Justus, Peter und Bob vor: Los geht es mit gleich zwei Folgen: „Die drei ??? und der Superpapagei“ sowie „Die drei ??? und der Phantomsee“. Am 14. März erscheint dann die Bobcast-Episode zu „Die drei ??? und der Karpatenhund“.

Verschiedene „Die drei ???“-Macher, legendäre Sprecher:innen sowie prominente Überraschungsgäste unterstützen Andreas Fröhlich und Kai Schwind bei ihrer Retrospektive – in kompakten 30 bis 45 Minuten je Episode. Produziert wird der „Bobcast“ von Podever. Podever ist Süddeutschlands größte Podcast-Agentur und eine Marke der Stuttgarter Audioagentur Schlenker pr., einer Spezialagentur für Radio PR & Audiokommunikation. Das weltweit führende unabhängige Podcast-Unternehmen Acast übernimmt den Vertrieb und die Vermarktung des „Bobcast“.

Der „Die drei ???“-Podcast „Haschimitenfürst – Der Bobcast“ mit Andreas Fröhlich und Kai Schwind erscheint erstmalig am Montag, dem 28. Februar, und dann alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt.