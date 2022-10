Bücher und Autoren, Buchhandel

Bücherpreise landauf, landab. Jetzt stimmen auch die Buchhändlerinnen und Buchhändler aus über 850 inhabergeführten Buchhandlungen über ihr „Lieblingsbuch“ ab. Die Shortlist für das Lieblingsbuch der Unabhängigen 2022 steht:

Fatma Aydemir „Dschinns“ (Hanser)

„Dschinns“ (Hanser) Daniela Dröscher „Lügen über meine Mutter” (Kiepenheuer & Witsch)

„Lügen über meine Mutter” (Kiepenheuer & Witsch) Bonnie Garmus „Eine Frage der Chemie“ (Piper)

„Eine Frage der Chemie“ (Piper) Martin Kordić „Jahre mit Martha“ (S. Fischer)

„Jahre mit Martha“ (S. Fischer) Jan Weiler „Der Markisenmann“ (Heyne)

Ermittelt wurden diese 5 meistgenannten Titel aus über 207 Einreichungen. Aus dieser Nominierungsliste wählen die Buchhändler*innen nun in einer zweiten Abstimmungsphase bis zum 16. Oktober ihren persönlichen Siegertitel. Die Bekanntgabe des „Lieblingsbuchs der Unabhängigen“ 2022 erfolgt im Rahmen der Frankfurter Buchmesse am Donnerstag, 20. Oktober um 15 Uhr auf der Leseinsel der unabhängigen Verlage in Halle 3.1 C89. Zusätzlich gibt es online einen Livestream.

Eingebettet ist die Wahl wie immer in die Woche der Unabhängigen Buchhandlungen (WUB), die seit 2014 jährlich stattfindet.

Im vergangenen Jahr gewann Ewald Arenz‘ „Der große Sommer“ (DuMont Buchverlag):

