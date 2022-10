Thalia eröffnet auch in Brandenburg neu

Handel

Nicht einmal 24 Stunden nach der Thalia-Ankündigung, sich auf Norderney einzurichten, schickt der Buchhandels-Filialist schon die nächste Expansions-Meldung. Jetzt betrifft es Brandenburg, genauer gesagt Hennigsdorf im Landkreis Oberhavel (rund 26.000 Einwohner).

Dort eröffnet Thalia am 10. November eine neue Buchhandlung mit 227 qm Verkaufsfläche im Einkaufszentrum „ZIEL“. Aktuell ist Thalia mit insgesamt 21 Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg vertreten, unter anderem in Potsdam, Wildau und Brandenburg an der Havel.

Neben einem vielseitigen Sortiment sollen dort ebenfalls digitale Services und Beratung durch ein fünfköpfiges Buchhandlungsteam vor Ort geboten werden, teilt das Unternehmen mit. „Mit Hennigsdorf ergänzen wir unser bereits bestehendes Buchhandlungsnetzwerk in der Region um einen weiteren attraktiven Standort“, so Vertriebsdirektor Johannes Brancke.

Erst einen Tag zuvor hatte Thalia mitgeteilt, auf Norderney einen Standort zu übernehmen: