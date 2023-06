Aus den Unternehmen

Für SaaS- und Agenturgeschäft: Schlütersche Mediengruppe übernimmt Mehrheit an The Digital Architects GmbH aus Würzburg

Hannover, 15. Juni 2023 – Die Schlütersche Mediengruppe, eines der führenden Medien- und Marketingunternehmen für den deutschen Mittelstand, gibt die Mehrheitsbeteiligung an der The Digital Architects GmbH aus Würzburg bekannt. Mit dieser strategischen Partnerschaft erweitert die Schlütersche ihr Leistungsportfolio im Agenturbereich und steigt gleichzeitig in das MarTech-Geschäft ein.