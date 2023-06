Grün Software Group übernimmt Buchhandelssoftware bookhit

Aus den Unternehmen

GRÜN Software Group erweitert ihre Plattform GRÜN NTX zu Software für Medienunternehmen durch Akquisition des Softwareunternehmens bookhit aus Hamm mit der gleichnamigen Branchensoftware für Buchhandlungen. Das Unternehmen firmiert zukünftig unter GRÜN bookhit GmbH.

Die Aachener GRÜN Software Group GmbH übernimmt mit Ihrer Tochtergesellschaft GRÜN NTX GmbH als Plattform zu Software für die Medienbranche alle Anteile der bookhit GmbH aus Hamm. bookhit ist Hersteller der gleichnamigen, seit über 30 Jahren erfolgreich am Markt bestehenden Branchensoftware für Buchhandlungen. Die Software gehört zu den Marktführern in Deutschland und Österreich und wird bei rund 500 Buchhandlungen als Warenwirtschaft und Kassenlösung eingesetzt, darunter die Hugendubel Gruppe, Tyrolia, Facultas, Wagnersche oder der Hauptverband des österreichischen Buchhandels.

Mit der Akquisition setzt GRÜN die Strategie fort, eine starke Unternehmensgruppe mit Digitalisierungslösungen für die Medienbranche aufzubauen: „Durch die Aufnahme der bookhit-Buchhandelssoftware bieten wir nun eine umfassende und einzigartige Software-Wertschöpfungskette für Medienunternehmen an. Alle Prozesse von der Digitalisierung des kompletten Verlagsgeschäfts über web-basierte Metadaten-Distribution bis hin zum Buchhandel bieten wir zukünftig aus einer Hand an. Im Rahmen unseres Ökosystems werden Schnittstellen und damit Daten-Interoperabilität zwischen allen Lösungen geschaffen. Damit können wir unseren Kunden noch bessere und automatisiertere Lösungen anbieten. Das stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden“, so Rainer Heckmann, CEO der GRÜN NTX GmbH.

Die bisherigen Haupt-Gesellschafter und Gründer der bookhit GmbH, Michael Spartmann und Andreas Kemper, freuen sich ebenfalls über die Partnerschaft: „Wir haben mit GRÜN einen Partner gefunden, welcher unseren Kunden, Mitarbeitern und unserer Softwarelösung bookhit eine starke Zukunft gibt.“ Beide werden dem Unternehmen, welches ab sofort als GRÜN bookhit GmbH firmiert, zukünftig noch beratend zur Seite stehen, die Geschäftsführung übernimmt Rainer Heckmann. Der Standort in Hamm und alle Mitarbeiter und Ansprechpartner bleiben bestehen.

Die Hugendubel Gruppe als bisheriger Minderheitsgesellschafter und gleichzeitig zentraler bookhit-Kunde begrüßt ebenfalls den Einstieg von GRÜN: „Wir freuen uns, dass mit der GRÜN Gruppe eine sehr gute Nachfolgeregelung für bookhit und ihre Mitarbeiter gefunden werden konnte. Mit bookhit als eines unserer zentralen Softwaresysteme sehen wir der zukünftigen Zusammenarbeit mit der GRÜN Gruppe sehr positiv entgegen“, so Dr. Stefan Höllermann, Geschäftsführer der Hugendubel Gruppe, DBH Buchhandels GmbH & Co. KG.

Auch Dr. Oliver Grün, CEO der GRÜN Software Group GmbH, begrüßt das neue Unternehmen: „Die Buchhandelssoftware von bookhit ist eine sehr gute und zukunftsfähige Erweiterung zu unserer Platt-form für die Medienbranche. Wir werden auch investieren, um die Software auf den neuesten technischen Stand zu bringen und mit neuen Funktionen zu versehen.“

Die GRÜN Software Group ist eine stetig wachsende Unternehmensgruppe aus Branchensoftware-Herstellern. GRÜN bietet mit mehr als 320 Mitarbeitern B2B-Software für geschäftskritische Prozesse in Unternehmen und Institutionen für unterschiedliche Branchen und Segmente an. Die Unternehmensgruppe folgt der Maxime „Branchen brauchen Spezialisten“ und fokussiert sich mit den einzelnen Plattformunternehmen stets auf Branchensoftware. Damit bleiben die Lösungen auf jeweils eine Branche zugeschnitten – wie GRÜN NTX im Bereich der Medienbranche – und verschaffen den Anwendern und Kunden einen Vorsprung bei der Digitalisierung gegenüber dem Einsatz von monolithischen und generalistischen Allgemein-ERP-Lösungen. Durch Bündelung unterschiedlicher Branchenlösungen unter einem Dach entstehen zudem viele Synergieeffekte im Bereich Entwicklung, Marketing und auch beim Aufbau eines digitalen Ökosystems mit Schnittstellen zwischen allen Branchenlösungen der GRÜN Gruppe.