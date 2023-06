SBVV-Präsident Manuel Schär empfiehlt ein Kinderbuch

Bücher und Autoren

Manuel Schär ist Verwaltungsratspräsident des Schweizer Lehrmittelverlags Hep und wurde jetzt zum neuen Präsidenten des Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verbands SBVV gewählt. Schär folgt auf Thomas Kramer, der seit 2016 als Präsident dem SBVV vorstand, und empfiehlt ein Kinderbuch:

„Eben fertig vorgelesen habe ich das Buch ‚Ist Oma noch zu retten?‘ von Marie Hüttner, ein packender, rasanter Kinderkrimi. Pia sucht in der Geschichte ihre spurlos verschwundene Großmutter und durchlebt dabei aufregende und turbulente Abenteuer. Wohltuend ohne gängige Rollenbilder geschrieben, besticht das Buch durch eine in Kinderbüchern selten gesehene Spannung, es entwickelte sich sogar für mich als Vorleser zum Pageturner. Die starke Pia meistert teilweise dramatische Situationen, ohne dass die Geschichte unglaubwürdig wird, stets gemäß ihrem Motto ‚Angst aus, Mut an‘. Eine Ansage, die wir Menschen in der Buchbranche uns zu Herzen nehmen sollten, während wir die Herausforderungen unserer Zeit angehen.“

Das Buch eignet sich für Kinder ab 10 Jahren. Für die Illustrationen zeichnet Regina Kehn verantwortlich, die u.a. 2016 für ihre Illustrationen in „Freunde der Nacht“ den „Rattenfänger“-Literaturpreis erhielt.

Marie Hüttner Ist Oma noch zu retten?, 256 S., 13 €, Thienemann, ISBN 978-3-522-18612-4