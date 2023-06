Jennifer Lynn Barnes erhält den 52. Buxtehuder Bullen

Bücher und Autoren, Literaturpreise

Der Jugendbuch-Preis Buxtehuder Bulle geht in diesem Jahr an Jennifer Lynn Barnes. Sie wird für ihr Buch „The Inheritance Games“ (cbj) ausgezeichnet. Übersetzt wurde das Buch aus dem Englischen von Ivana Marinović.

Die US-amerikanische Autorin setzte sich beim öffentlichen Preisentscheid mit circa 100 Gästen im Kulturforum der Stadt Buxtehude gegen ihre Konkurrenten durch und erhält daher den mit 5000 Euro dotierten Preis. „The Inheritance Games“ erhielt insgesamt 78 Punkte, davon 44 aus dem Voting der 11 Jugendlichen und 34 Punkte von den 11 Erwachsenen der Jury.

Ebenfalls nominiert waren:

Sera Milano: „Nichts wird wir vorher sein“ (Carlsen)

(Carlsen) Alice Oseman: „Loveless“ (Loewe)

(Loewe) Julya Rabinowich: „Dazwischen: Wir“ (Hanser)

(Hanser) Sarah Sprinz: „In unserem Universum sind wir unendlich“ (Thienemann-Esslinger)

(Thienemann-Esslinger) Deb Caletti: „Wie ein Herzschlag auf Asphalt“ (Arctis Verlag)

In „The Inheritance Games“ erzählt Barnes von Avery Grambs, die unerwartet das Vermögen des Multimilliardärs Tobias Hawthorne erbt. Jedoch hat Avery keine Ahnung, wer dieser Hawthorne eigentlich ist. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery in das gigantische Hawthorne-Haus einziehen. Dort trifft sie jedoch auf die frisch enterbte Familie – unter anderem auch auf die vier Hawthorne-Enkelsöhne. Gefangen in dieser schillernden Welt aus Reichtum und Privilegien, muss Avery sich auf ein Spiel aus Intrige und Kalkül einlassen, wenn sie überleben will.

Im vergangenen Jahr ging der Preis an Malene Sølvsten für ihr Buch „Ansuz. Das Flüstern der Raben“ (Arctis Verlag).