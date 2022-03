Reiseführer-Nachfrage zeigt rückkehrende Sehnsucht nach Europa

Bücher und Autoren

Die Themenbestsellerliste Reiseführer ist fest in der Hand von Marco Polo. Das Ranking der Destinationen zeigt, wohin die Reise in Aufbruchszeiten geht.

Die Feststellung ist nicht neu, die Entwicklung weist immerhin nach oben: Keine Warengruppe des Buchmarkts wurde von der Corona-Pandemie so erschüttert wie die Reise. Im 1. Quartal 2021 erreichte sie mit –76% unter „normal“ einen Tiefstand, der inzwischen aber überwunden ist.

Dafür, dass neuer Optimismus in die Reiseplanungen der Deutschen eingezogen ist, spricht auch das aktuelle Ranking der meistverkauften Reiseführer. Traditionell beliebte Ziele wie Paris, Mallorca oder Madeira sind zurück in den Listen, obwohl die Auflagen noch aus 2020 stammen. Derzeit arbeite man an zahlreichen Aktualisierungen, verlautbaren die Verlage und auch erste neue Reiseführer-Reihen stehen in der Pipeline, die im kommenden buchreport.spezial Reise & Freizeit vorgestellt werden, das am 26. März erscheint.

Mit den Prognosen der FUR-Reiseanalyse sowie des Deutschen Reiseverbands beschäftigt sich außerdem der kommende buchreport.express 10/2022 rund um die anstehende digitale Internationale Tourismus-Börse Berlin (ITB) vom 8. bis 10. März.

Dass viele Buchhändler ihr Reise-Sortiment zurückfahren wollen, wie zuletzt in einer buchreport-Umfrage angegeben, ist angesichts der „Reiserückkehrer“ daher eher eine Fahrt auf kurze Sicht.

