Sarah J. Maas: Weltweit gefragte Fantasy

Seit etwa 10 Jahren gehört Sarah J. Maas zu den wohl beliebtesten Fantasy-Autorinnen und liefert einen Bestseller nach dem nächsten ab. Dass auch ihr neuestes Buch „House of Sky and Breath“ (Bloomsbury) hohe Platzierungen erreicht, ist daher wenig überraschend: In den USA und Großbritannien gelingt ihr der Sprung an die Spitze der Bestsellerlisten.

Und auch in Deutschland ist Maas gefragt: Während die Fans noch bis Mai auf die bei dtv erscheinende deutsche Übersetzung „Crescent City 2 – Wenn ein Stern erstrahlt“ warten müssen, wird einfach kurzerhand zur originalsprachigen Ausgabe gegriffen. Dadurch reichte es auch für eine Platzierung auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten Hardcover Belletristik (britische Ausgabe) und Taschenbuch Belletristik (US-amerikanische Ausgabe).

„House of Sky and Breath“ ist der 2. Band der „Crescent City“-Reihe. Auch Band 1, „House of Earth and Blood“ wurde nach Erscheinen im Jahr 2020 zum Bestseller. Die Geschichte rund um die junge Bryce Quinlan, halb Fae und halb Mensch, die in Crescent City gegen einen Dämon kämpfen muss, spricht vor allem ein junges, online-affines Publikum an. Das bringt Maas auch gleich jede Menge Werbung ein: Auf TikTok und Instagram wird intensiv über die Bücher der 35-Jährigen gesprochen. Die Communities „BookTok“ und „Bookstagram“ sind längst dafür bekannt, regelmäßig verkaufsfördernde Impulse zu setzen. Aber auch ältere Leserinnen und Leser zeigen sich begeistert von Maas‘ All-Age-Fantasy.