Residenz: Claudia Romeder ist ab 1. Mai 2022 alleinige Geschäftsführerin

Aus den Unternehmen

Roswitha Wonka, kaufmännische Verlagsleiterin und – gemeinsam mit Claudia Romeder – Geschäftsführerin des Residenz Verlags tritt mit 1. Mai 2022 ihre Pension an. Claudia Romeder ist ab 1. Mai 2022 alleinige Geschäftsführerin.

Roswitha Wonka war seit 1989 in der Buchbranche tätig. Über diverse Station im NP Buchverlag, unter anderem als Vertriebsleiterin, war sie seit 2010 gemeinsam mit Claudia Romeder Verlagsleiterin, seit 2015 Geschäftsführerin des Residenz Verlags. Daneben betreute sie die Sonderproduktionen.

Roswitha Wonka: „Ich freue mich, den Verlag in den bewährten Händen von Claudia Romeder und des engagierten Verlagsteams zu wissen, und wünsche dem Residenz Verlag, dass er seinen erfolgreichen Weg als einer der traditionsreichsten Verlage in Österreich mit all seinen großartigen Autorinnen und Autoren fortsetzt.

Die wunderbaren Menschen, die ich im Zuge meiner Tätigkeit kennenlernen durfte, das Verlagsteam und das Büchermachen werden mir fehlen.“

Neu im Team des Residenz Verlags ist Franziska Fleischer für Projektmanagement, Betreuung der Sonderproduktionen und Unterstützung der Verlagsleitung. Franziska Fleischer war nach dem Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft viele Jahre in der Öffentlichkeitsarbeit und im Fundraising tätig.