Ratgeber zu Hardware und Software

Die Digitalisierung führt zu ganz neuen Betätigungsfeldern, Möglichkeiten und Herausforderungen, mit denen Menschen im (Arbeits-)Alltag konfrontiert sind. In welchen Bereichen sich viele Leser Hilfe von Ratgebern kundiger Autoren versprechen, zeigt die Themenbestsellerliste EDV. Das Spektrum ist groß:

Gefragt sind Bücher zu bestimmten Geräten, beispielsweise zum iPhone 11 und dem Raspberry Pi.

und dem Erklärbücher zu Software wie dem Betriebssystem Windows 10 und dem Messenger-Programm WhatsApp erleichtern den Einstieg und die optimale Nutzung. Das Dauerthema Windows 10 erfährt mit 5 Titeln in den Top 15 eine besonders starke Nachfrage.

Bücher vermitteln Methodenkompetenz in diversen Bereichen, die mit dem Thema IT verwandt sind: Programmieren, Fotografieren, Texten fürs Web, Erlernen und Weitergeben agiler Prozesse und Praktiken.

So zeigen Marc Bleß und Dennis Wagner im bei O’Reilly erschienenen Titel „Agile Spiele – kurz & gut“, was Spiele für die Vermittlung von agilen Prinzipien leisten können und was bei der Moderation dieser Spiele zu beachten ist. Die Neuerscheinung aus dem November 2019, die sich an Coaches im Bereich Projektmanagement richtet, belegt Rang 4 der aktuellen Themenbestsellerliste.

