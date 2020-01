Verlage

„Gäbe es in der Verlagswelt einen Preis für die überraschendsten Personalien, hätte ihn der Rowohlt Verlag mehr als verdient“, schreibt Mara Delius in der „Welt“. Wie Rowohlt am vergangenen Freitag gemeldet hatte, verlässt Florian Illies die Verlagsspitze nach nur einem Jahr wieder. Der allgemeine Tenor in den Pressereflexen: Die Verlagsmanager haben die falsche Entscheidung getroffen, als sie Illies eingesetzt und dafür die erfahrene Verlegerin Barbara Laugwitz entlassen haben.

Der Verlag wurde „zum Spielball falscher Projektionen und rücksichtslosen Ehrgeizes, weil sich einer scheinbar so leichtfertig eine Aufgabe zugetraut hat, die er nach gerade einmal einem Jahr wieder hinschmeißt“, meint etwa Sandra Kegel in der „FAZ“. „Das Fatale ist, dass jetzt alle beschädigt sind: Laugwitz, Rowohlt, Holtzbrinck und Illies.“

In der „Süddeutschen Zeitung“ nennt Marie Schmidt Illies Zeit als velegerischer Leiter eine „Stippvisite auf dem Posten“. Die Nachricht der Demission sei „vor allem für das Management des Holtzbrinck-Konzerns peinlich, dem der Rowohlt-Verlag angehört“ und schüre den Verdacht, „dass Holtzbrinck entgegen allen Erklärungen die Strukturen der Gruppe zu zentralisieren versucht, was die Möglichkeiten einzelner Verleger traditionsreicher Häuser wie Rowohlt, Kiepenheuer & Witsch und S. Fischer beschneiden würde.“

„Mag Florian Illies wirklich erkannt haben, dass ihm das Schreiben mehr liege, als das Leiten eines Verlages, der Vorgang steht auch für die Branche selbst“, schreibt Cornelia Geißler in der „Berliner Zeitung“. „Die Ansprüche an einen Verlagschef sind in diesen Zeiten der digitalen Transformation schneller gewachsen, als sich treue Bücherleser das vorstellen können.“

Einige Autoren des Verlags äußern sich in der „FAZ“ ebenfalls kritisch zu der Personalie: