Random House: Penguin Junior komplettiert das Kinderzimmer

Bücher für jede Altersstufe: Die Verlagsgruppe Random House, mit den Marken cbj und cbt im Kinder- und Jugendbuch aktiv, macht nach ersten Ausflügen in den Bilderbuchbereich mit „Für mein Mädchen“ (2018) und „Für meinen Jungen“ (2019) jetzt den großen Schritt, um das Kinderzimmer-Programm zu komplettieren. Mit dem neuen Verlag Penguin Junior geht im Herbst ein Programm speziell für 0- bis 7-jährige Kinder an den Start. Susanne Krebs, als Verlagsleiterin von cbj und cbt jetzt auch für das neue Programm von Penguin Junior verantwortlich, bringt künftig auch Pappbilderbücher, Bilderbücher, Vorlesebücher ab 4 Jahren sowie Kinder-Sachbücher auf den Markt. Das Feld der Bücher für die ganz junge Zielgruppe ist ein dicht besetzter, aber lukrativer Markt, von dem sich Random House mit Penguin Junior ein Stück sichern will. Die Marke wurde für den deutschen Markt neu entwickelt. Krebs: „Wir vernetzen uns natürlich auch mit unseren internationalen Kolleginnen und Kollegen bei Penguin Random House in England und den USA und ihrem reichen Vorschul-Erfahrungsschatz. Aber wir haben zugleich etwas Neues und Eigenes geschaffen.“ Details:

Start und Perspektiven: Das Programm debütiert mit 24 Titeln, die im Zeitraum von Juli bis November erscheinen. Im Startpaket sind neben Lizenzen, die überwiegend aus dem internationalen Fundus der Verlagsgruppe Penguin Random House stammen, auch 8 Eigenentwicklungen von deutschen Autoren und Illustratoren enthalten. Künftig sollen im halbjährigen Rhythmus bis zu 25 Titel erscheinen, der Anteil der Eigenproduktionen soll weiter wachsen.

In den Handel kommen überdies 16 Pappbilderbücher für Kinder ab 18 Monaten sowie ab 2 oder 3 Jahren in diversen Formaten und Ausstattungen. Bei der Reihe sollen etwa zum Beispiel drehbare Holz-Emojis die Interaktion befördern. Andere Titel sind mit Fühlelementen ausgestattet und regen damit das spielerische Lernen an. Die Preise reichen von 9 bis 13 Euro. Schnittmengen im Bilderbuch: Komplettiert wird das Debüt von Penguin Junior mit 3 Bilderbüchern und einem Sachbilderbuch, die jeweils für 14 Euro angeboten werden. An dieser Stelle gibt es Überschneidungen: Auch künftig soll es Bilderbücher bei cbj geben.

Unterfüttert wurde der Programmauftakt mit einer Marktforschung, die gemeinsam mit den Penguin Random House-Verlagen in den USA und Kanada auf den Weg gebracht wurde. Ein zentrales Ergebnis der Befragung, die auch in Deutschland durchgeführt wurde: Viele Eltern fragen sich besorgt, ob ihre Kinder in einer immer unsicherer werdenden Welt bestehen werden. Krebs: „Es geht uns auch strategisch darum, Kinder schon früh an das Lesen heranzuführen. Wir wollen mit einem zeitgemäßen und weltoffenen Programm aber auch auf ihre Lebenswelt eingehen und sie dazu bringen, Mut und Selbstvertrauen zu entwickeln.“