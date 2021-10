Postume Publikation: Kriminalroman von Lucinda Riley soll kommen

Bücher und Autoren

Die Titel von Bestsellerautorin Lucinda Riley sind auch nach ihrem plötzlichen Tod weiterhin stark nachgefragt. Fans dürfen sich jetzt über eine weitere Geschichte in einem für Riley eher unüblichen Genre freuen.

„Die Toten von Fleat House“ soll im Mai 2022 weltweit zeitgleich erscheinen, in Deutschland bei Goldmann. Bei dem bisher unveröffentlichten Werk handele es sich um einen Kriminalroman, der in einem Internat in Norfolk, England, spielt. Der Tod eines Schülers führt dort zur Aufdeckung dunkler Geheimnisse, die tief in der Vergangenheit von Fleat House begraben sind.

Zu Beginn ihrer Karriere hatte Riley 3 Romane ohne Verlag geschrieben. „Helenas Geheimnis“ und „Das Schmetterlingszimmer“ wurden bereits nachträglich veröffentlicht. Den dritten dieser Romane wollte Riley nach Abschluss der Sieben-Schwestern-Reihe veröffentlichen.

„Die Toten von Fleat House“ ist der einzige Kriminalroman, den Lucinda Riley geschrieben hat, der Schauplatz sei stark von der Schule inspiriert, die ihre eigenen Kinder damals besuchten.

Das andere Projekt, der 8. Band der Sieben-Schwestern-Reihe – „Atlas – Die Geschichte von Pa Salt“ wird derzeit von Lucinda Rileys Sohn Harry Whittaker fertiggestellt und soll im Mai 2023 erscheinen.

Insgesamt wurden von den bislang 16 Titeln, die bei Goldmann von Lucinda Riley erschienen sind, rund 13,7 Mio Exemplare verkauft. Davon alleine von der Sieben-Schwestern-Reihe rund 6,6 Mio Exemplare. Die Verfilmung durch eine große Fernsehproduktionsgesellschaft ist geplant.