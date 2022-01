Orientierung im Steuer-Dschungel

Bücher und Autoren

Bücher zum Thema Steuern zählen zu den verlässlichen Umsatzbringern auf dem Ratgebermarkt. Vor allem zum Jahresanfang versorgen sich Kunden mit aktuellen Titeln.

Zum Anfang eines neuen Jahres rückt ein allseits unbeliebtes Thema in den Fokus: Die alljährliche Steuererklärung. Auch wenn bis zur Abgabe beim Finanzamt noch etwas Zeit bleibt (in der Regel bis Ende Juli), holen sich viele Steuerzahler Rat und Hilfestellung nicht nur beim Steuerberater, sondern auch auf dem Buchmarkt. So lange der von Friedrich Merz vor einigen Jahren ins Spiel gebrachte berühmte Bierdeckel für die Steuererklärung nicht ausreicht, bleibt der Informationsbedarf hoch.

Dass die Verlage Informationen passgenau für verschiedene Zielgruppen aufbereiten, zeigt das aktuelle Ranking mit den meistverkauften Steuerratgebern:

Auf Platz 1 steht der Steuerberater und Unternehmer Burkhard Küpper mit seinem im Selbstverlag publizierten Ratgeber „Steuern Nein Danke“, der Anleitung sein soll für Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler, um Steuern zu sparen und Vermögen aufzubauen. Dieselbe Zielgruppe bedient der Haufe-Steuerratgeber von Willi Dittmann, Dieter Haderer und Rüdiger Happe, der neu auf Platz 15 eingestiegen ist.

Die Titel des 2013 verstorbenen Sachbuchautors Franz Konz zählen zu den Standardwerken unter den Steuerratgebern. Sein millionenfach verkaufter Bestseller „1000 ganz legale Steuertricks“ und das „Arbeitsbuch zur Steuererklärung“ erscheinen jährlich aktualisiert bei Knaur und belegen im Ranking die Plätze 2 und 3 bzw. 11 (Vorjahrestitel).

