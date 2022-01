Ein ruhiger Jahresausklang in Großbritannien

Bücher und Autoren

Auch die internationalen Bestsellerlisten sind zum Jahresende zur Ruhe gekommen: Weder in den USA noch in Großbritannien oder Frankreich hat es ein Buch neu auf die wöchentlich erhobenen Bestsellerlisten geschafft. Und auch große Sprünge innerhalb der Listen sind nicht zu beobachten.

Einige interessante Entdeckungen lassen sich aber dennoch machen, allen voran in Großbritannien:

Krimis waren zum Jahresende besonders beliebt. 6 Titel der Top 10 entstammen dem Spannungsgenre.

Nur 2 Autoren der Belletristik-Bestsellerliste kommen nicht aus Großbritannien oder den USA: Sally Rooney (Irland) und Booker-Prize-Gewinner Damon Galgut (Südafrika).

Im Sachbuch waren zuletzt Memoiren stark nachgefragt. Die Hälfte der Top-10-Titel ist dieser Kategorie zuzuordnen.

Die Spitze des britischen Belletristik-Rankings belegt seit Wochen nahezu ununterbrochen „The Man Who Died Twice“ (Viking) von TV-Moderator Richard Osman (Foto). Der humorvolle Krimi rund um die ermittelnden Senioren Joyce, Elizabeth, Ibrahim und Ron konnte sich, wie auch schon sein Vorgänger „The Thursday Murder Club“, direkt nach Erscheinen im September die Spitze der Bestsellerliste sichern.

Auch in Deutschland wurde „Der Donnerstagsmordclub“ (List) zum Bestseller und erreichte Platz 3 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik. Eine Übersetzung von „The Man Who Died Twice“ wird am 27. Januar unter dem Titel „Der Mann, der zweimal starb“ ebenfalls bei List erscheinen.