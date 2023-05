Neues Sachbuch von Rüdiger von Fritsch steigt ins SPIEGEL-Paperback-Ranking ein

Bücher und Autoren

Die SPIEGEL-Bestsellerlisten dieser Woche sind vor allem geprägt durch eine Vielzahl an Sachbuch-Neueinsteigern. Auffällig ist dabei die Dominanz aktueller geopolitischer Themen. Höchstplatzierter im Feld ist Rüdiger von Fritsch mit „Welt im Umbruch. Was kommt nach dem Krieg?“ (Aufbau), der Rang 4 im Ranking Paperback Sachbuch einnimmt.

Der Titelfrage geht von Fritsch als sachverständiger Experte nach, denn er war als Unterhändler in Brüssel an der Vorbereitung der EU-Osterweiterung beteiligt, leitete den Planungsstab des Bundespräsidenten, war Vizepräsident des Bundesnachrichten-dienstes sowie von 2010 bis 2014 Botschafter in Warschau und von 2014 bis 2019 Botschafter in Moskau. In seiner Analyse ordnet der Sachbuchautor mit adligem Hintergrund den Ukrainekrieg zugleich in einen größeren Kontext ein und beschäftigt sich auch damit, wie sich der Konflikt zwischen den USA und China entwickeln wird und ob die Globalisierung ein Ende gefunden hat.

Auch frühere zeitgeschichtliche Werke und politische Analysen von Fritschs wurden zu SPIEGEL-Bestsellern: „Russlands Weg“ erreichte nach seinem Erscheinen noch vor dem Angriff auf die Ukraine im Oktober 2020 im Hardcover Platz 46, der Nachfolger „Zeitenwende“ platzierte sich nach Kriegsbeginn im Mai 2022 im Paperback dann auf der 2.

