Neue Kategorie des PAN-Stipendiums für phantastische Literatur

Aus den Unternehmen

Im dritten Jahr des PAN-Stipendiums sponsert die VDI/VDE Innovation +Technik GmbH die Sonderkategorie „Climate Fiction“.

Wie im Vorjahr wird das Arbeitsstipendium auch 2023 in den drei durch PAN e.V. geförderten Hauptkategorien Debüt, Roman und phantastisches Kinder- und Jugendbuch verliehen. Zusätzlich macht die Förderung der VDI/VDE IT GmbH die Sonderkategorie Climate Fiction möglich und wünscht sich dort innovative Ansätze.

Gespannt erwartet das neu aufgestellte Team des Stipendium-Büros um Sylvia Rieß und Christina Löw ab sofort die diesjährigen Einsendungen für die Arbeitsstipendien des Phantastik-Autoren-Netzwerkes.

Der Einsendezeitraum für Projekte beginnt heute, am 15.03.2023, und endet am 15.05.2023. Danach beginnen die Jurys mit ihrer Arbeit. Eine Vorauswahl möglicher Kandidat*innen für die Stipendien in Form von Shortlists für jede Kategorie ist für September geplant, die Verkündung der Sieger*innentitel beabsichtigt PAN im Rahmen eines Live-Events auf der Frankfurter Buchmesse.

Das Stipendium-Büro möchte noch einmal besonders darauf hinweisen, dass sich die eingereichten Werke im aktiven Schaffensprozess befinden sollen. Denn die Arbeit am Text im Anschluss an die Auswahl der Sieger*innenprojekte war von Anfang an ausschlaggebend für das Konzept des PAN-Stipendiums.

Zu genau diesen Zweck wird den Sieger*innen jeder der vier Kategorien (Debüt, Roman, Phantastisches Kinder- und Jugendbuch, Climate Fiction) im Anschluss an die Wahl ein Mitglied der Jury als Mentor*in zur Seite gestellt. Die Zusammenarbeit im Mentoring kann unterschiedlich aussehen und wird von Mentee und Mentor*in individuell gestaltet.

Sowohl die bereits aufgestellte Jury als auch das Stipendium-Büro freuen sich auf die diesjährigen Einsendungen und sind gespannt, welche noch ungeschliffenen Diamanten des phantastischen Schreibens unter den Einsendungen gefunden werden.