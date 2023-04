Neu auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten

Bücher und Autoren

Der Bücherfrühling ist in vollem Gang und beschert den SPIEGEL-Bestsellerlisten wöchentlich viele neue Titel auf den Plätzen. Eine Auswahl aktueller Neueinsteiger in dieser Woche.

Marah Woolf ist trotz vieler Bestsellererfolge dem Selfpublishing treu geblieben – auch bei ihrem aktuellen Roman „WiccaCreed. Zeichen & Omen“. Es ist der Auftaktband einer neuen Romantasy-Trilogie, der sich wohl auch dank zahlreicher Vorbestellungen jetzt auf Platz 3 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik platziert hat. … mehr

V. E. Schwab hat mit „Gallant. Im Garten der Schatten“ ein Werk zwischen Fantasy und Schauergeschichte geschrieben. Im Zentrum: die stumme Olivia Prior, die in einem Waisenhaus aufgewachsen ist und Geister von Toten sieht. Als ihr Onkel sie auf den Familienstammsitz Gallant einlädt, sieht Olivia darin ihre Chance, mehr über ihre Eltern zu erfahren, obwohl ihre Mutter sie vor Gallant warnte. Mit dieser Mischung steigt V. E. Schwab, deren Werke in über 20 Sprachen übersetzt wurden, in der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik neu auf Platz 18 ein. Ihr deutscher Verlag Fischer Tor hält auch schon den nächsten Titel bereit: „Threads of Power. Die feinen Fäden der Magie“ spielt im Universum von Schwabs „Shades of Magic/Weltenwanderer“-Trilogie und ist für den 25. Oktober angekündigt.

Jasmin Schreiber hat 2020 beim Bastei-Lübbe-Verlag Eichborn ihren Debütroman „Marianengraben“ vorgelegt und es damit auch gleich ins Mittelfeld der SPIEGEL-Bestsellerliste geschafft. Seitdem hat die Biologin, Schriftstellerin und Wissenschaftsjournalistin nicht nur einen weiteren Roman („Der Mauersegler“), sondern auch Sachbücher veröffentlicht. Das jüngste, „Schreibers Naturarium“ (ebenfalls bei Eichborn erschienen), steigt jetzt neu auf Platz 11 im Ranking Hardcover Sachbuch ein. Am Jahresverlauf ausgerichtet, berichtet Schreiber, die auch eine gleichnamige Newsletter-Kolumne pflegt, in dem erzählenden Sachbuch von der Tier- und Pflanzenwelt, ergänzt um eigene Illustrationen.

Marc Raabe ist mit seinen Thrillern eine Konstante im Ullstein-Programm. Dort hat er mit „Der Morgen“ jetzt den Auftakt einer neuen Reihe veröffentlicht. Darin trifft der konfliktbeladene Ermittler Artur („Art“) Mayer auf die Kommissar-Anwärterin Nele Tschaikowski, als kurz vorm G20-Gipfel auf einer Frauenleiche die Privatadresse des Bundeskanzlers gefunden wird. Von Ullstein ausgestattet mit knallig-pinkem Cover und farbigem Buchschnitt, steigt der Titel neu auf Platz 2 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik ein.

Eva Almstädt, seit 2001 freie Autorin, ist mittlerweile ein Platz auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Taschenbuch Belletristik sicher, wenn sie ihre Protagonistin Pia Korittki an der Ostsee ermitteln lässt. Mit dem gerade bei Lübbe erschienenen 18. Band der Serie, „Ostseenebel“, schafft Almstädt sogar auf Anhieb den Sprung auf den Spitzenplatz. In dem Krimi findet Alva Dohrmann im Garten ihres Ferienhauses den toten Bürgermeister, der viele Feinde hatte. Während Pia Korittki ermittelt, verschwindet Alva Dohrmann und dann wird eine weitere Leiche gefunden.

Dallan Sam weiß, wie das Social-Media-Geschäft läuft und steht mit seiner Agentur Dasa Media hinter reichweitenstarken Kanälen. Seit 2019 bedient er mit dem Kanal „Feudalsprache“ auch das weite Feld des Internet-Humors. Dort wird Alltagssprache in eloquentere, kunstsprachliche Ausdrucksweisen übersetzt. Nach 117.000 Instagram- und 222.000 Facebook-Followern hat er das Konzept mit Ullstein, wo auch schon andere Titel mit ihm als Co-Autor erschienen sind (u.a. „Jurafakten“, „Was Lehrer nicht dürfen“), ins Buchformat übertragen: „Greifet hin und leset nun. Feudale Sentenzen in gedruckten Lettern für pfleglich parlierende Zeitgenossen“ belegt als Neuzugang Platz 4 des Taschenbuch-Sachbuch-Rankings.