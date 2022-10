Neu auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten

Bücher und Autoren

Auch in dieser Woche platzieren sich neben Colleen Hoover zahlreiche Neueinsteiger in den SPIEGEL-Bestsellerlisten. Ein Überblick.

Kim de lʼHorizon ist dieser Tage gleich mehrfach aufgefallen: „Blutbuch“ (Dumont) sicherte sich den Deutschen Buchpreis, bei der Preisverleihung rasierte sich de lʼHorizon als Solidaritätsbekundung mit den Frauen in Iran die Haare ab und musste schließlich nach Drohungen auf der Frankfurter Buchmesse von Personenschutz begleitet werden. Die Aufmerksamkeit um Person und Buch beschert diesem jetzt Platz 4 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik.

Mary Roos ist dem breiten Publikum vor allem als Schlager- und Pop-Sängerin bekannt. Bei Rowohlt hat sie jetzt ihre Autobiografie „Aufrecht gehʼn“ vorgelegt und platziert sich damit neu auf Rang 8 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch. Neben Glamour geht es darin unter anderem auch um zwei gescheiterte Ehen, Schmerz und Niederlagen. Diverse Fernsehauftritte dürften bei der Bewerbung des Buches geholfen haben.

Alicia Joe, gebürtig Joester, zählt laut ihrem Verlag Yes Publishing, der Teil der Münchner Verlagsgruppe ist, zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Youtuberinnen, sie kenne die Social-Media-Welt daher aus der Innenperspektive. In „Falsche Vorbilder“ widmet sich Alicia Joe gemeinsam mit der Journalistin Sabine Winkler den „dunklen Seiten“ des Influencer-Tums und berichtet von den Konsequenzen der Online-Inszenierungen. Für sie geht es damit neu auf Platz 9 im SPIEGEL-Ranking Hardcover Sachbuch.

Annie Ernaux und die Nachdrucke ihrer älteren Titel bei Suhrkamp bekommen nach der Bekanntgabe des Literatur-Nobelpreises Schwung und ordnen sich gleich mehrfach neu im Taschenbuch-Belletristik-­Ranking ein. „Eine Frau“ landet auf der 18, für „Der Platz“ gibt es die 21, „Erinnerung eines Mädchens“ ist neu auf der 25. Außerdem halten sich 3 weitere Titel der Französin, die bereits in der Vorwoche eingestiegen waren, weiter im Ranking.

Viveca Sten steht regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, so auch mit ihrem neuen Titel „Kalt und still“. Dabei handelt es sich um den Auftakt zur „Polarkreis-Krimi“-Reihe um die Stockholmer Polizistin Hanna Ahlander. Anders als die Vorgänger erscheinen die Spannungstitel nicht bei Kiepenheuer & Witsch, sondern bei dtv. Sten schafft es damit auf Anhieb auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik. Mit „Erdschwarz“ (Rowohlt) von Tove Alsterdal steigt zudem ein weiterer Schweden-Krimi in die Liste ein – Platz 4.

Daniela Dahn widmet sich einem hochaktuellen Thema, wie der Buchtitel „Im Krieg verlieren auch die Sieger“ verrät. Sie hinterfragt bei Rowohlt, ob Waffenlieferungen die einzige Lösung im Ukraine-Krieg sind und plädiert für eine Stärkung der Nato. Ihre Abhandlung platziert sich auf Rang 16 im Paperback Sachbuch. Dahn ist Mitglied in der Schriftstellervereinigung PEN sowie Trägerin unter anderem des Fontane-Preises, des Kurt-Tucholsky-Preises für literarische Publizistik und des Ludwig-­Börne-Preises. Auch mit früheren Titeln stand sie schon auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.

Zu den SPIEGEL-Bestsellerlisten geht es hier. (br+)