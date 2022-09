Neu auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten

Bücher und Autoren

Der Bücherherbst ist angelaufen, auf den neuen SPIEGEL-Bestsellerlisten punkten Neueinsteiger. Eine Auswahl:

Sarah Stankewitz hat den 1. Band ihrer „Faith“-Reihe, „Rise and Fall“, bereits Ende Mai veröffentlicht, jetzt platziert er sich mit Rang 15 erstmals im Ranking Paperback Belletristik. Die Romance-Geschichte im Ullstein-Imprint Forever behandelt den Umgang mit einem körperlichen Handicap in einer Beziehung. Band 2, „Shatter and Shine“, erscheint am 27. Oktober.

Andreas Michalsen ist Internist, Ernährungsmediziner, Fastenarzt – und Bestsellerautor. Sein neuer Titel „Die Natur-Docs – Meine besten Heilmittel für Gelenke, Arthrose, Rheuma und Schmerzen“ ist in dieser Woche der einzige Neueinsteiger in den Top 20 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch und landet für Insel auf Platz 19. Michalsen, der einen regelmäßigen Auftritt in der Fernsehsendung „NDR Visite“ hat, erklärt im Buch, wie Naturheilkunde bei Gelenkerkrankungen helfen kann. Auch mit seinen Vorgängertiteln stand Michalsen auf der Bestsellerliste.

Jürgen Habermas, inzwischen 93 Jahre alt, wird nicht müde zu publizieren. Sein neuer Titel stellt dabei einen Bezug her zu seinem 1962 erschienenen Buch „Strukturwandel der Öffentlichkeit“, der zu einem Klassiker der Soziologie des 20. Jahrhunderts wurde. „Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik“ (Suhrkamp) platziert sich jetzt auf der 5 im Paperback Sachbuch.

Henning Aubel, Renate Ell, Philip Engler und weitere Autorinnen und Autoren sind einem nicht gleich auf den ersten Blick bekannt. Das Kompendium, an dem sie mitgewirkt haben, ist es hingegen durchaus: „Der neue Kosmos Welt-Almanach & Atlas 2023“ steigt auf Rang 8 der Paperback-Sachbuch-Liste ein. Wie üblich versammelt das Nachschlagewerk zum Zeitgeschehen Zahlen, Daten und Fakten aus Politik, Wirtschaft und Umwelt zu allen Staaten der Welt. Auch die Vorgänger waren zu Bestsellern geworden. Nachdem der „Fischer Weltalmanach“ 2018 eingestellt worden war, hatte Kosmos das Format 2020 wiederbelebt.

Andreas Gruber bedient für Goldmann weiterhin zuverlässig das Krimi- und Thrillerfach und landet damit auch im E-Book und Hörbuch regelmäßig Bestseller. In seinem neuen Werk „Todesrache“ versucht BKA-Profiler Maarten S. Sneijder seine Kollegin Sabine Nemez zu befreien. Bei ihrem gemeinsamen Einsatz zuvor war sie verschwunden. Dafür gibt es Platz 3 der SPIEGEL-Bestsellerliste Taschenbuch Belletristik. Anzutreffen ist Gruber bei zahlreichen Lesungen, unter anderem im Oktober beim Krimifestival „Mord am Hellweg“ im nordrhein-westfälischen Kamen.

Carmen Korn folgt hinter der aktuellen Doppelspitze der Bestseller-Garantinnen Charlotte Link und Rebecca Gablé als Neueinsteigerin auf Platz 8 der Hardcover-Belletristik-Liste. In „Zwischen heute und morgen“ erzählt sie bei Rowohlt Kindler die Geschichte ihres Bestsellers „Und die Welt war jung“ weiter. Die Protagonisten befinden sich mittlerweile in den 1960er-Jahren. Der Titel ist der zweite und letzte Band der „Drei-Städte-Saga“. Auch Korn ist keine Unbekannte in den Bestsellerlisten: Ihre vorherige Jahrhundert-Trilogie über vier Frauen aus Hamburg-Uhlenhorst platzierte sich im Ranking.

