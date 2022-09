Ausschreibung für den THEO-Preis startet

Aus den Unternehmen

Thema »Müll«: Ausschreibung für den »THEO – Berlin-Brandenburgischer Preis für Junge Literatur« 2022/2023 startet

Junge Schreibtalente aus aller Welt sind ab heute dazu aufgerufen, Gedichte und Kurzgeschichten für den überregionalen Schreibwettbewerb »THEO – Berlin-Brandenburgischer Preis für Junge Literatur« 2022/23 einzureichen.

Das diesjährige Thema des Wettbewerbs lautet »Müll«, teilnehmen können Kinder und Jugendliche bis einschließlich 20 Jahre. Die Gesamtanzahl der eingereichten Texte darf drei Seiten nicht überschreiten, Einsendeschluss ist der 15. Januar 2023.

Aus allen Einsendungen trifft der wortbau e.V. eine Vorauswahl von etwa 30–40 Texten, die der Hauptjury vorgelegt werden. Diese kürt daraus einen Gewinner*innenjahrgang von 10–15 Kindern und Jugendlichen, der die verschiedenen Altersstufen der Schreibtalente berücksichtigt und die unterschiedlichen Gattungen der eingereichten Texte repräsentiert.

Die Gewinner*innen werden im März 2023 zu einer dreitägigen Werkstatt mit Schreibworkshop eingeladen, der sie unter professioneller Anleitung auf die öffentliche Lesung im Rahmen der Preisverleihung vorbereitet.

Seit 2018 können von Kindern und Jugendlichen, die mehrsprachig in Deutschland aufwachsen, zudem auch Texte in nichtdeutscher Sprache eingesandt werden.

Die Preisverleihung findet im April 2023 in Berlin statt. Alle Gewinner*innen lesen aus ihren Beiträgen und werden durch Laudationes der Jury geehrt, anschließend erfolgt die Preisvergabe. Die Preisträger*innen erhalten Bücherschecks und die Teilnahme an Schreibwerkstätten des wortbau e.V. Ihre prämierten Texte werden in einem Reader publiziert, der bei der Preisverleihung erworben werden kann.

Der »THEO – Berlin-Brandenburgischer Preis für Junge Literatur« wird seit 2008 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. und dem wortbau e.V. einmal jährlich vergeben. Unterstützt wird der überregionale Schreibwettbewerb von der Stiftung Kommunikationsaufbau als Hauptsponsor sowie dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, dem Deutschen Bibliotheksverband Brandenburg (dbv), dem Duden Verlag und dem Bücherscheck von MVB GmbH. Kooperationspartner ist das internationale literaturfestival berlin.

Texte können ab sofort unter www.theo-schreibwettbewerb.de eingereicht werden.

Weitere Informationen sind auf der Website www.wort-bau.de oder per Mail unter info@wort-bau.de erhältlich. Der wortbau e.V. ist zudem bei Instagram, TikTok und Facebook aktiv.