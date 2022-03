Netzwerk “The Female Publisher” geht an den Start

Aus den Unternehmen

Mit dem neu gegründeten Netzwerk für Frauen* in der Verlags- und Programmleitung sollen frauen*geführte Verlage sichtbar gemacht, Wissen ausgetauscht, Kooperationen gefunden und aktuelle Themen diskutiert werden. Zweimal jährlich zu den Buchmessen sind Network Dinner geplant, alle paar Wochen spannende digitale Events mit Expert*innen-Input sowie ein regelmäßiger Newsletter.

Initiatorinnen des Netzwerkes The Female Publisher sind Anne Friebel und Josefine Podei vom Verlag Palomaa Publishing. “Wir fanden den persönlichen Austausch mit anderen Verlegerinnen* und Frauen* aus der Branche auf der letzten Frankfurter Buchmesse so bereichernd, dass wir ein solches Netzwerk mittlerweile vermissen. Ein Netzwerk, das sowohl junge Gründerinnen* als auch erfahrene Verlegerinnen* miteinander vernetzt und für alle die bestmöglichen Verbindungen herstellt. Daher haben wir The Female Publisher gegründet, um dieses Netzwerk nun selbst zu bieten.“

Bislang haben sich über 30 Vertreterinnen* aus unterschiedlichen Verlagen zusammengeschlossen, darunter sowohl Belletristik- als auch Sachbuchverlage, Kinderbuch-, Hörbuch- und eBook-Verlage. Die Mitglieder stammen dabei nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich, Dänemark und der Schweiz. Dabei sind unter anderem

Komplett Media Verlag

&Töchter Verlag

Goldblatt Verlag

Akono Verlag

Kremayr & Scheriau

Palomaa Publishing

Familiar Faces Verlag

Lagato Verlag

“Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. Das Netzwerk ist bewusst kostenfrei und niedrigschwellig gehalten, jedoch kuratiert durch uns, sodass ein Austausch auf Augenhöhe und in hoher Qualität jederzeit garantiert sind.”, sagt Friebel.

Das erste Network Dinner findet am Samstag, den 19. März 2022, in Leipzig statt. Interessierte können sich jederzeit über das Netzwerk anmelden.