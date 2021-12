Nested Knowledge gewinnt Vesalius Innovation Award des Karger Verlags

Aus den Unternehmen

Nested Knowledge gewinnt den zum zweiten Mal vom Karger Verlag verliehenen Vesalius Innovation Award. Das Startup für systematische Literaturübersichten konnte sich gegen andere innovative Geschäftsideen im Bereich Health Sciences Publishing durchsetzen.

Der Karger Verlag vergibt dieses Jahr zum zweiten Mal den Vesalius Innovation Award. Mit diesem werden Startups ausgezeichnet, die innovative Lösungen für die sich rasant wandelnden Bedürfnisse des Health-Sciences-Ökosystems in den Bereichen wissenschaftliche Veröffentlichungen und Kommunikation bieten. Der Auswahlprozess, das folgende Mentoring durch die Jury und auch die Bekanntgabe der Sieger und Zweitplatzierten fanden aufgrund der globalen Pandemie ausschliesslich digital statt. Der Vesalius Innovation Award ist mit insgesamt 25’000 Schweizer Franken dotiert.

Nested Knowledge will die derzeitige Art und Weise der Veröffentlichung, Verwaltung und des Umgangs mit systematischen Literaturübersichten revolutionieren. Es entwickelt eine Plattform, die es ermöglicht, die Daten aus einer umfassenden Literaturübersicht zu Forschungsfragen zu untersuchen, sowie mit dynamisch aktualisierten Grafiken und Berichten an die wissenschaftliche Gemeinschaft weiterzugeben. Die interaktiven Funktionen erleichtern therapeutische Vergleiche, helfen bei der Forschungsorganisation und ermöglichen es Ärzt*innen, Behandlungsergebnisse und Merkmale verschiedener Patient*innen zu vergleichen.

„Wir von Nested Knowledge fühlen uns geehrt, den ersten Platz des Vesalius Innovation Award zu erhalten. Wir sehen die Verlage als Schlüssel zu unserer Vision, wissenschaftliche Kommunikation dynamisch und ansprechend zu gestalten, und schätzen die Unterstützung des Karger Verlags bei der Verbreitung unserer Lösung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft“, sagen Keith und Kevin Kallmes, die Gründer von Nested Knowledge.

Den zweiten Platz teilen sich die beiden Startup-Unternehmen CiteAb und Pilloxa.

„Forschende, Ärzt*innen, Patient*innen und zahlreiche andere Beteiligte schaffen und benötigen einen schnellen, vielseitigen Zugriff auf eine Vielzahl an Wissensressourcen mit neuen passenden Technologien zum Publizieren. Diese Auszeichnung soll Unternehmer*innen motivieren, Lösungen für diese Bedürfnisse im Bereich des Publizierens in den Health Sciences zu finden“, kommentiert Daniel Ebneter, CEO des Karger Verlags.

„Die Informationsflut, die Digitalisierung von Forschung und Praxis und die Professionalisierung des Forschungsmanagements stellen neue Anforderungen an das medizinische Verlagswesen und die wissenschaftliche Informationskette. Der Vesalius Innovation Award ist eine eindrucksvolle Anerkennung der harten Arbeit von Innovator*innen und Unternehmer*innen, die sich diesen Herausforderungen stellen. Nested Knowledge mit seiner Fähigkeit, systematische Literaturübersichten schnell, reproduzierbar und wiederholbar zu machen, passt perfekt zum VIA. Ich bin stolz darauf, dass wir Nested Knowledge ausgewählt haben, und ich erwarte, dass wir in Zukunft Grosses sehen werden“, fügt Phill Jones, VIA-Jurymitglied und Mitbegründer, Digital and Technology, MoreBrains Cooperative, hinzu.