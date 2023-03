Nachfolgelösung in Karlsruhe: Jörg Mattusch greift zu

Buchhandel

Seit 1986 ist Buchhändler Paul Kaufmann in Karlsruhe aktiv, betrieb zuletzt 4 Buchhandlungen in der Stadt sowie eine im rund 50 km entfernten Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz). In diesem Jahr wird Kaufmann 74 Jahre alt und hat im eigenen Haus eine Nachfolgelösung gefunden:

Der langjährige Mitarbeiter Jörg Mattusch ist seit Februar Mehrheitsgesellschafter und übernimmt gemeinsam mit seiner Kollegin Katharina Bruns die 5 Läden.

Die bisher von Kaufmann betriebenen Buchhandlungen gingen im Zuge einer Sonderrechtsnachfolge auf die neue MB Buch und Medien über. Für Kaufmann eine Ideallösung, wie er zuletzt der Tageszeitung „Badische Neueste Nachrichten“ verriet. Er habe nicht an einen Konzern verkaufen wollen, und außerdem sei es gelungen, alle Stellen im Unternehmen zu erhalten.

Von der Nachfolge konkret betroffen sind die

RWS-Fachbuchhandlung Metzlersche

Buchhandlung Stephanus

Buchhandlung Der Rabe

Buchhandlung Mächtlinger (alle mit Sitz in Karlsruhe)

Buchhandlung Hofmann in Neustadt an der Weinstraße

Unter das neue Dach schlüpfen zudem die drei bereits zuvor im Unternehmen verankerten Online-Versanddienste Buchdienst Pfalz, Zundelfrieder und Syndikat.

Mattusch geht zudem eine weitere Expansion an. Mit Nadine Kossack öffnet er auf der Nordsee-Insel Pellworm eine weitere Buchhandlung und Vinothek. Die Filiale wird rund 60 qm Verkaufsfläche bieten.