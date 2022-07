Nachfolge für Buchhandlung: Hilferuf aus Köln

Buchhandel

Die Buchhandlung Ulrich Klinger aus Köln stand nach der Erkrankung des Inhabers vor dem Aus, zuletzt blieb das Geschäft schon bis auf dienstags und mittwochs geschlossen. Dann fand sich ein möglicher Nachfolger, der die Buchhandlung ab September weiter betreiben wollte. So berichtete es zuletzt auch der „Kölner Stadtanzeiger“.

Doch nur kurz nach der Meldung über den Fortbestand erreichte die Betreiber eine schlechte Nachricht: Der Nachfolger sagte kurzfristig ab. Nun ist der Fortbestand der Buchhandlung im nordwestlichen Kölner Stadtteil Bickendorf gefährdet.

Monika Blankenberg, Ehefrau des Inhabers, verschickte daher am Freitag per Email eine Art Notruf an die Branche: „Vielleicht kennt jemand einen Interessent*in, der/die eine gut eingeführte langjährige Buchhandlung mit großem Kundenstamm übernehmen möchte?“, formuliert Blankenberg darin. Wegen einer Erkrankung kann Ulrich Klinger selbst seine Buchhandlung nicht fortführen.