Erster Bestseller von »Yes Publishing«

Erstmals hat sich der noch junge Verlag Yes Publishing einen Platz in den Bestsellerlisten erarbeitet. Das Buch „Ich sehe das, was du nicht sagst“ von Thorsten Havener über Körpersprache stieg in der Bestsellerliste Hard­cover Sachbuch auf Platz 35 ein.

Letztlich vom Autorennamen ist das keine Überraschung: Havener hat sich als Mentalcoach auch im Fernsehen einen Namen gemacht und in der Vergangenheit als Rowohlt-Autor mehrfach Bestsellererfolge gefeiert, darunter mit langer Verweildauer „Ich weiß, was Du denkst“ und „Denken Sie nicht an einen blauen Elefanten!“

Mit dem Yes-Verlag hatten sich Ende 2019 die Riva-Programmleiterin Pascale Breitenstein und MVG-Programm-Geschäftsführer Oliver Kuhn nach mehr als zehn Jahren in der Münchner Verlagsgruppe selbstständig gemacht, aber in alter Verbundenheit: So werden die (aktuell 11) Yes-Titel exklusiv von der MVG vertrieben.