Sabine Kolb verstärkt Pressearbeit des Rowohlt Berlin Verlages

Aus den Unternehmen, Personalia

Sabine Kolb (45) studierte Kunstgeschichte, Germanistik und Neuere Geschichte in Köln und Freiburg, anschließend Schauspiel in Hamburg. Seit 2006 ist sie in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Nach Stationen u.a. bei der Filmpresseagentur Via Berlin, der Berlin Art Week und der Akademie der Künste ist sie ab November 2020 zusammen mit Wendy Kerstan (43) als Pressereferentin für die Belletristik und das Sachbuch zuständig. Beide berichten dem Rowohlt-Berlin-Verleger Gunnar Schmidt.