„LovelyBooks – Der Leserpreis 2020“ – Aufruf zur Wahl

Der LovelyBooks Leserpreis ist der größte von Leser*innen vergebene Buchpreis im deutschsprachigen Raum und zeichnet jährlich die besten Bücher aus.

LovelyBooks startet heute mit dem Aufruf, die besten Bücher des Jahres beim LovelyBooks Leserpreis 2020 zu wählen. Das Besondere am LovelyBooks Leserpreis ist, dass die Leser*innen entscheiden, welche Bücher, Autorinnen und Autoren ausgezeichnet werden.

LovelyBooks ist die größte Buchcommunity im deutschsprachigen Raum. 1,9 Millionen Buchliebhaber*innen tauschen hier monatlich Lesetipps aus, entdecken Neuerscheinungen und sprechen in Leserunden über ihre Lieblingsbücher.

In der Nominierungsrunde stehen die Neuerscheinungen der letzten 12 Monate zur Wahl, über die am meisten gesprochen wurde, die am häufigsten gelesen und bewertet wurden. Ab heute können die Leser*innen in 15 Kategorien ihre Lieblingsbücher wählen, pro Kategorie kann eine Stimme vergeben werden.

In diesen 15 Kategorien kann gewählt werden:

Roman, Krimi und Thriller, Fantasy und Science Fiction, Jugendbuch – Fantasy, Jugendbuch – Belletristik, Kinderbuch, Bilderbuch, Liebesroman, Erotischer Roman, Historischer Roman, Humor, Sachbuch und Ratgeber und in den Sonderkategorien Bestes Hörbuch, Bester Buchtitel und Bestes Buchcover.

Im letzten Jahr gehörten zu den Gold-Preisträger*innen so namhafte Autor*innen wie: Jojo Moyes “Wie ein Leuchten in tiefer Nacht” (Roman), Sebastian Fitzek “Das Geschenk” (Krimi & Thriller) und Ava Reed “Alles. Nichts. Und ganz viel dazwischen.” (Jugendbuch – Belletristik) aber auch spannende Neuentdeckungen wie Jasmin Zipperling “Himmeldonnerglöckchen” (Kinderbuch).

Der Leserpreis – Ablauf

2. November – 12. November 2020: Nominierungsrunde

In der Nominierungsrunde können die Leser*innen in den einzelnen Kategorien je ein Buch nominieren, bei dem sie der Meinung sind, dass dieses den Leserpreis verdient hat. Die Bücher müssen zwischen November 2019 und Oktober 2020 erstmals auf Deutsch erschienen sein.

16. November – 24. November 2020: Abstimmungsrunde

In der Abstimmungsrunde werden in jeder Kategorie die 35 Bücher mit den meisten Nominierungen angezeigt, unter denen die Leser*innen ihre finalen Stimmen für den Leserpreis verteilen können. Die Leser*innen können in jeder Kategorie eine Stimme abgeben.

26. November 2020: Bekanntgabe der Preisträger*innen

Am 26. November werden die Preisträger*innen aller Kategorien in Gold, Silber und Bronze bekannt gegeben. Die Bücher, die während der Abstimmungsphase die meisten Stimmen erhalten, gewinnen.

Alle Informationen zum Leserpreis finden Sie unter: https://www.lovelybooks.de/leserpreis/