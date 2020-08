Mit großen Paketen die Stöberlust entfachen

Bei Coppenrath erhält Weihnachten zwar jedes Jahr ein neues Gewand. Aber auch Trends gehorchen der traditionellen Symbolik und Farbwelt.

Der Münsteraner Coppenrath Verlag gehört zu den Systemanbietern, die unter einem Dach ganze Weihnachtswelten mit Büchern, Nonbooks und Papeterie entwerfen. Auch in diesem Jahr kommen verschiedene große Themenpakete auf den Markt, angeführt von einer großen Aktion, die jedes Jahr ein komplett neues Design erhält. Wie sich die Weihnachtswelt jedes Jahr neu anpasst und was in diesem Jahr angesagt ist, erklärt Programmleiterin Gerlinde Kemper im buchreport-Interview.