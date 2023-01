mgo Fachverlage: »Der Markt bietet uns noch viele Chancen«

Die mgo Fachverlage legen vor allem im Medizinsegment zu. Geschäftsführer Bernd Müller setzt auf Wachstum durch weitere Zukäufe.

In der Landschaft der Fachinformationsanbieter sind die mgo Fachverlage mit Hauptsitz in Kulmbach ein Haus mit vielen Zimmern: Die Tochter der Mediengruppe Oberfranken ist mit einem breiten Spektrum an Fachmedien und mehr als 30 Marken in den Bereichen Gesundheitsmanagement, Schul- und Komplementärmedizin, Bildung und Immobilienbewertung unterwegs. Zugelegt wurde in den vergangenen Jahren vor allem im Medizinbereich. Hier müssen sich die Oberfranken mit anderen kleineren Anbietern gegen Schwergewichte wie Springer Nature und Thieme behaupten.

Geschäftsführer Bernd Müller blickt selbstbewusst nach vorn. Er strebt mit den etwa 100 Mitarbeitenden für 2023 einen Umsatz von 20 Mio Euro an. In den zurückliegenden Jahren wurde das Wachstum des Fachverlags durch Übernahmen vorangetrieben. Das zeigt der Blick auf die Serie der Zukäufe und Beteiligungen, die das Portfolio im Medizinsektor verstärkten (s. Kasten).