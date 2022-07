Calvendo bietet Mett, Feuerwehr, Katzen und ganz viel Regionales

Der Selfpublishing-Anbieter Calvendo hat sich im Kalender-Markt etabliert. Das Unterhachinger Unternehmen traut sich auch in sehr enge Nischen.

An der Schwarzenberger Straße im Duisburger Bezirk Rheinhausen erinnert heute nichts mehr daran, dass hier mehr als fünf Jahrzehnte lang Menschen in einem Hallenbad planschten. Das in die Jahre gekommene Bad aus den 1960er-Jahren war seit 2010 geschlossen, stand über viele Jahre leer und wurde 2017 abgerissen. Der Hobbyfotograf Volker Benksch durfte vorher noch einmal hinein und fotografierte den maroden Bau aus allen Winkeln. Eine sehr spezielle Optik, etwas für Liebhaber von Lost Places. Aber praktisch ohne Chance auf dem klassischen Kalendermarkt. Bis Benksch auf Calvendo stieß einen Anbieter für das Self­publishing, spezialisiert auf Kalender, Foto-Leinwände oder Puzz­les. Das Unterhachinger Unternehmen macht (auch) die Nische zum Geschäftsmodell. Angeboten wird, wofür es eine Kundschaft gibt, auch wenn die knapp bemessen ist. 2018 erschien dort Benkschs Kalender „Das alte Rheinhausener Hallenbad“, ein kleiner Verkaufserfolg in dem Stadtteil.