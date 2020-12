LTO Karriere: Wolters Kluwer startet Karriereportal für den Rechtsmarkt

Aus den Unternehmen

Mit LTO Karriere startet Wolters Kluwer Deutschland, führender Anbieter von Fachinformationen, Software und Services im Bereich Recht, Wirtschaft, Steuern, ein neues Karriereportal für den Rechtsmarkt. Auf www.lto-karriere.de finden Juristinnen und Juristen ab sofort alle Infos, News und Werkzeuge, die sie benötigen, um den besten Job zu finden und im Beruf erfolgreich zu sein.

Stellenmarkt, Arbeitgeberprofile aus dem Rechtsmarkt sowie journalistische Inhalte zu Studium, Referendariat und beruflicher Weiterentwicklung waren bislang ein fester Bestandteil des Online-Rechtsmagazins LTO (Legal Tribune Online, www.lto.de), das in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Jetzt haben die Karrierethemen ihre eigene Heimat gefunden, so dass die fachjournalistischen Rechtsthemen klarer von den Services getrennt werden.

LTO Karriere bietet den Stellenmarkt mit der größten Job-Auswahl für Recht und Steuern, mehr als 170 Arbeitgeberprofile, Karriere-Tipps sowie News und Infos rund um Jurastudium, Referendariat und Gehalt. Zudem konnte der größte deutsche Karriere-Podcast für Juristinnen und Juristen für LTO Karriere gewonnen werden: „Irgendwas mit Recht“ ist ab sofort mehrmals im Monat mit einer neuen Folge auf LTO Karriere zu hören.

Das Angebot auf LTO Karriere wird in den kommenden Monaten laufend weiter ausgebaut.