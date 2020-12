Ulrike Metzger verlässt den Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag

Personalia

Ulrike Metzger, seit 2013 Verlegerin des Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlags (FKJV), kündigt an, das Frankfurter Verlagshaus zum Ende des Jahres zu verlassen. Kommissarisch wird Siv Bublitz, die verlegerische Geschäftsführerin der S. Fischer Verlage, die Leitung des FKJV übernehmen.

„Nach fast acht wunderbaren, so spannenden wie herausfordernden Jahren im Fischerhaus ist für mich der Moment gekommen, etwas Neues anzugehen“, so Ulrike Metzger zu ihrem Abschied. Metzger hatte nach diversen Positionen in Kinder- und Jugendbuchverlagen – zuletzt als verlegerische Geschäftsführerin bei Ravensburger – im April 2013 die Leitung des neu gegründeten Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlags übernommen. Unter diesem Dach wurden bei den S. Fischer Verlagen damals das eigene Imprint Fischer Schatzinsel sowie die frisch akquirierten Kinderbuchprogramme des Bibliographischen Instituts Mannheim (Sauerländer, Duden Kinderbuch und Meyers Kinderbuch) zusammengefasst.

„Wir sind Ulrike Metzger sehr dankbar“, so Siv Bublitz in der Meldung zu der Personalie. „Sie hat hier im Haus seit 2013 ungeheuer viel geleistet und erreicht. Nach dem Kauf der B.I.-Imprints führte sie ganz unterschiedliche Programme mit ihrem Team zu einem erfolgreichen Verlag zusammen. Es war ein Glück für uns, dass wir sie mit ihrer Erfahrung, ihrem Einfallsreichtum und ihrem unglaublichen Engagement so lange bei uns hatten. Sie stand und steht sehr glaubwürdig für die hohe literarische Qualität unserer Bücher und gleichzeitig für eine Orientierung am größtmöglichen Erfolg“.