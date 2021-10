Bücher und Autoren

Entscheidung in Stockholm: Der Literatur-Nobelpreis 2021 geht an Abdulrazak Gurnah. Gurnah setzt sich in seinen Werken gegen Rassismus ein, sei ein „passionierter Beobachter“ und zeichne ein präzises Bild von Afrika, hieß es bei der Bekanntgabe.

Der 73-jährige Abdulrazak Gurnah stammt aus Tansania und lebt heute in Großbritannien. Er hat bisher 9 Romane verfasst, zuletzt „Afterlives“ (Bloomsbury) im Jahr 2020. Auf deutsch sind von ihm keine Bücher lieferbar. In England gilt Gurnah als einer der bekannten Autoren aus dem ehemaligen britischen Empire. Er unterrichtete Literatur an der Universität von Kent in Canterbury und verfasst Romane und Sachbücher. Außerdem ist er Mitglied im Beirat des Journals „Wasafiri“.

Der Literatur-Nobelpreis wird mit 10 Mio Schwedischen Kronen (rund 985.000 Euro) dotiert. Verliehen werden soll der Preis am 10. Dezember in Stockholm. Die Überreichung des Preises wird wie schon im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht in Anwesenheit des Preisträgers vorgenommen, sondern wird gestreamt werden. Sobald es möglich ist, sollen Abdulrazak Gurnah und Vorjahres-Siegerin Louise Glück in die schwedische Hauptstadt eingeladen werden.

Im Vorjahr: Louise Glück

Im vergangenen Jahr war zum ersten Mal digital die amerikanische Lyrikerin Louise Glück ausgezeichnet worden.

Auf den Abverkauf der Bücher wirkt sich der Ritterschlag der Schwedischen Akademie spürbar aus. Die Bücher der Gewinner 2019 Olga Tokarczuk und Peter Handke haben beispielsweise einen starken Nachfrageschub erfahren.

Bisher erst 14% Preisträgerinnen

Fakten zur Geschichte des Literatur-Nobelpreises:

Seit 1901 wurden bisher 114 Literatur-Nobelpreise verliehen.

Bisher wurden erst 16 Frauen mit dem Literaturpreis ausgezeichnet, eine Quote von 14%.

Der jüngste Literaturpreisträger aller Zeiten ist 41-jährig der britische Lyriker und Schriftsteller Rudyard Kipling (u.a. „Das Dschungelbuch“), der 1907 ausgezeichnet wurde.

88 Jahre alt war die älteste Literaturpreisträgerin aller Zeiten, Doris Lessing, als ihr der Preis 2007 verliehen wurde.

Diese Schriftstellerinnen wurden bisher mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet:

1909 – Selma Lagerlöf

1926 – Grazia Deledda

1928 – Sigrid Undset

1938 – Pearl Buck

1945 – Gabriela Mistral

1966 – Nelly Sachs

1991 – Nadine Gordimer

1993 – Toni Morrison

1996 – Wislawa Szymborska

2004 – Elfriede Jelinek

2007 – Doris Lessing

2009 – Herta Müller

2013 – Alice Munro

2015 – Swetlana Alexijewitsch

2018 – Olga Tokarczuk

2020 – Louise Glück