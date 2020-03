Literaturhaus Hamburg: Lena Dircks übernimmt Programmorganisation

Aus den Unternehmen, Personalia

Lena Dircks ist ab 1. April 2020 für die Programmorganisation im Literaturhaus Hamburg zuständig. Sie ist unter anderem verantwortlich für die Absprachen mit Autorinnen und Autoren, Verlagen und Kooperationspartnern und sorgt dafür, dass bei Veranstaltungen alles reibungslos läuft. Außerdem ist sie die neue Ansprechpartnerin für den Mara-Cassens-Preis.

Lena Dircks, geboren 1986 in Hamburg, studierte Kultur- und Literaturwissenschaften an der Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und in Paris. In ihrem Masterstudium der Angewandten Literaturwissenschaften an der Freien Universität Berlin spezialisierte sie sich anschließend auf Literaturvermittlung und Literaturmanagement. Nach verschiedenen Praktika, unter anderem im Literaturhaus Hamburg, war sie mehrere Jahre für das internationale literaturfestival berlin tätig. Seit 2013 arbeitete sie zuletzt als Referentin für Lesungen und Veranstaltungen im Suhrkamp Verlag.

Tina Matthies, die seit 2009 im Literaturhaus tätig war, wendet sich neuen beruflichen Aufgaben zu.