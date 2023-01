Leipziger Buchmesse startet Kreativcampus UVERSE

Veranstaltung

Die Leipziger Buchmesse nimmt die junge Zielgruppe in den Fokus: Erstmals öffnet in diesem Jahr (27. bis 30. April) der Jugend-Campus UVERSE mit Lesungen, Podcasts und Workshops. Insgesamt 250 Veranstaltungen für junge Besucher haben die Organisatoren geplant.

Das eigens für Kinder und Jugendliche geschaffene Programm rund um Bücher, Podcasts, Comics, Musik biete auch zahlreiche interaktiven Spiel- und Kreativangebote, heißt es in einer Meldung. Das Spektrum reiche von Rap, Lyrik, Poetry Slam, Theater, Tanz oder Streetart. Gestaltet werde es von Verlagen, Initiativen, Kulturschaffenden und Künstlerinnen und Künstlern, die gemeinsam mit Jugendlichen aktuelle Themen bearbeiten würden. Dabei gehe es nicht um reine frontale Wissensvermittlung, sondern „um Teilhabe und Dialog, um die Fragen der Zeit zu begreifen“. Penguin Random House etwa startet eine eigene Podcastproduktion.

„Wir schaffen mit dem UVERSE ein Ort des Dialogs für Besucherrinnen und Besucher zwischen 10 und 22 Jahren – altersgerecht, spannend und fern von klassischer Wissensvermittlung“, erklärt Kerstin Krämer, Projektdirektorin Bildung, Kinder und Jugend und Manga-Comic-Con.

Auch räumlich bündelt die Leipziger Buchmesse ihr Angebot für die jungen Buchmessebesucher: So zieht in diesem Jahr der Kinder- und Jugendbereich erstmals in Halle 3 und damit direkt an die Manga-Comic-Con, die in diesem Jahr zum ersten Mal in Halle 1 und 3 stattfinden wird.

Hier die Veranstaltungen im Überblick (externer Link).