Lefebvre Sarrut organisiert Hackathon mit Fokus auf generativer KI im juristischen Verlagswesen

Aus den Unternehmen

Lefebvre Sarrut organisiert den ersten europaweiten Hackathon mit Fokus auf generativer KI im juristischen Verlagswesen

Lefevbre Sarrut, der europäische Marktführer für Rechts- und Steuerwissen, organisiert den LightSpeed Hackathon, den ersten europaweiten Hackathon mit Schwerpunkt auf generativer KI im juristischen Verlagswesen. Vom 18.-20. Oktober werden Teams aus Studenten, Juristen und Mitarbeitern von Lefebvre Sarrut drei Herausforderungen angehen und dabei die technologischen Möglichkeiten der generativen künstlichen Intelligenz mit den Inhalten von Lefebvre Sarrut kombinieren.

Lefebvre Sarruts Marken Lefebvre Dalloz (Frankreich), Sdu (die Niederlande), Lefebvre (Spanien), Larcier Intersentia (Belgien, Luxemburg und GB), Giuffrè Francis Lefebvre (Italien) und Stollfuß (Deutschland) werden den Teilnehmern Zugang zu einer breiten Palette seiner spezialisierten Inhalte bieten. Sie werden auch die Möglichkeit haben, Aufgaben mit generativen KI-Lösungen zu erstellen, um von den fortschrittlichsten KI-Funktionen zu profitieren, um ihre Kreativität zu entfesseln und ihre Entwicklungen zu verbessern. Unterstützt werden sie dabei von den Legal Hackers, einem internationalen Kollektiv von Juristen, das Innovationen durch den Ansatz des Legal Design fördert.

Mehr als 200 Personen haben sich bereits für diese Initiative angemeldet, die gleichzeitig in Paris, Madrid, Mailand, Den Haag, Leuven und Bonn stattfinden wird.

Mit dem LightSpeed Hackathon will Lefebvre Sarrut neue Wege finden, um juristisches Wissen für alle zugänglicher zu machen. Die Teilnehmer werden an drei Herausforderungen arbeiten:

Wissen für Organisationen und ihrer Berater vermitteln,

das juristische Schreiben revolutionieren und

Verbesserung des Zugangs zur Justiz erreichen

Maria de la O Martinez, Innovationsdirektorin von Lefebvre Sarrut, sagt: „Innovation ist ein wichtiger Motor für das Wachstum unseres Unternehmens. Wir engagieren uns dafür, dass unsere Kunden ihren

Märkten immer einen Schritt voraus sind. Deshalb entwickeln wir Initiativen wie den LightSpeed Hackathon, der die europäische juristische Verlagsbranche durch Zusammenarbeit voranbringen wird.

Diese Aktivitäten geben uns die Möglichkeit, die Entwicklung und Implementierung von generativer künstlicher Intelligenz für unsere Kunden anzuführen.“ Besonders spannend: Das deutsche Event wird durch die Kooperation mit renommierten Legal Tech Studiengängen bereichert. Hier trifft das Fachwissen von Stollfuß und juris auf die frische Legal Tech Expertise von morgen.

Alle europäischen Teams arbeiten unter den gleichen Bedingungen, was Zeit und Ressourcen für die Präsentation ihrer Vorschläge angeht. In jedem Land wird eine Jury, die sich aus leitenden Managern von Lefebvre Sarrut, einem Juristen und einem Mitglied der Legal Hackers Ortsgruppe zusammensetzt, am Abend des 20. Oktober 2023 das Siegerteam und das Projekt prämieren. Am 6. November werden dann die sechs Siegerprojekte einer europäischen Jury vorgestellt, die über den Gesamtsieger des ersten LightSpeed Hackathon entscheidet. Dieser Gewinner erhält zusätzlich zu den 2.500 Euro, die jedes Gewinnerteam in den sechs Ländern erhält, den europäischen Preis in Höhe von 5.000 Euro.

Für weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://lightspeed.lefebvre-sarrut.eu/hackathon/