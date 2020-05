Kurze Wege und Praxiswissen miteinander vereint

André Jünger und Bettina Schmidt wollen Gabals Kompetenzen ausbauen. Das Führungsteam plant mehr B2B-Präsenz und eine Wissensplattform.

Gabal versteht sich selbst als der Praxisverlag unter den führenden deutschen Wirtschaftsverlagen. Ein Anspruch, der inhaltlich mit jährlich rund 60 Neuerscheinungen, aber auch Online-Trainingsangeboten und Live-Events für die Zielgruppen konsequent umgesetzt wird. Das Programm ist auf berufliche und persönliche Weiterbildung zugeschnitten. Praxisbezogene Inhalte über Führen und Verkaufen, über Kreativität und das Lösen von Konflikten stehen in Offenbach im Mittelpunkt.

So gradlinig wie das Programm ist auch der Verlag selbst aufgestellt, der sich seit 1995 im Besitz der Familie Jünger befindet: schlanke Strukturen, kurze Entscheidungswege und ein enger persönlicher Draht zu Autoren, Handel und Lesern. Der Vorteil liegt für Verleger André Jünger auf der Hand: „Entscheidungen müssen bei uns nicht erst fünf Ebenen durchlaufen, sondern können aufgrund flacher Hierarchien sehr schnell und unkompliziert getroffen werden. Uns fällt es daher sicherlich auch leichter, durch aktive Themengestaltung auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren.“

Jünger hat ambitionierte Pläne für die Zukunft des Familienunternehmens. Zusammen mit der neuen Geschäftsführerin Bettina Schmidt – sie hat am 1. Januar die Nachfolge von Ursula Rosengart angetreten, die sich nach 21 Jahren in den Ruhestand verabschiedet hat – arbeitet er aktiv an einer Reihe von Konzepten und Projekten. Das Ziel: ...

