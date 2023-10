Ken Follett stürmt auf den Gipfel

Bücher und Autoren

Mit diesem Sprung an die Spitze war zu rechnen: Ken Follett hat sich mit „Die Waffen des Lichts“ (Lübbe) aus dem Stand auf Rang 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik katapultiert. Der neue historische Roman des britischen Bestsellergaranten ist der 5. Band der „Kingsbridge“-Saga, mit der er sein Publikum in die englische Geschichte entführt.

Ken Follett ist für seinen deutschen Hausverlag Bastei Lübbe ein wichtiger Faktor in den Bilanzen, mit dem das börsennotierte Unternehmen verlässlich kalkulieren kann. Die deutsche Gesamtauflage all seiner Bücher beziffert Bastei Lübbe auf 39 Mio Exemplare. Von den vorausgegangenen „Kingsbridge“-Romanen wurden demnach über 9 Mio Exemplare verkauft.

Inhaltlich beschäftigt sich Follett in „Die Waffen des Lichts“ mit der industriellen Revolution, die auch das Leben der Menschen in Kingsbridge drastisch verändert. Zugleich ist es auch eine kriegerische Zeit: In Europa greift Napoleon rücksichtslos nach der Macht.

Bastei Lübbe hat den 880 Seiten starken Titel zu einem Preis von 36 Euro in den Handel gebracht. Flankiert wird der Verkaufsstart mit einer breit angelegten Marketingkampagne mit deutschlandweiter Außenwerbung an Bahnhöfen, mit Radio-PR auf Sendern wie WDR 2 und SWR 3 sowie mit Buch-Appetizern auf Social Media.

