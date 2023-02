Andreas Eschbachs Bestseller »Eine Billion Dollar« wird verfilmt

Bücher und Autoren

Andreas Eschbach zählt zu den erfolgreichsten Autoren im Spannungsgenre. Jetzt bekommt sein Bestseller „Eine Billion Dollar“ (2001) eine Serienadaption. Der Streaming-Service Paramount+ produziert gemeinsam mit W&B Television die sechsteilige Thriller-Serie, teilt Eschbachs Verlag Bastei Lübbe mit.

Die Serie wird auf Deutsch, Englisch und Italienisch gedreht und ab dem vierten Quartal 2023 exklusiv bei Paramount+ zu sehen sein.

Mit „Eine Billion Dollar“ erzielte Andreas Eschbach einen großen internationalen Erfolg: Der Thriller verzeichnet in Deutschland eine Gesamtauflage von über 1 Mio Exemplare und wurde auch u.a. in den USA, Großbritannien, Frankreich, Türkei, Russland, Niederlanden und Südkorea erfolgreich veröffentlicht.

Die gleichnamige Verfilmung des Bestsellers wird durch das Produzententrio Quirin Berg, Max Wiedemann und Kerstin Nommsen von W&B Television umgesetzt, die Drehbücher schrieben die mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Drehbuchautoren Stefan Holtz und Florian Iwersen. Die internationalen Dreharbeiten sind bereits gestartet. Nach einer ersten Station in Italien wird derzeit in Berlin gedreht, bevor die letzte Drehphase auf Fuerteventura stattfindet.

Die Besetzung der Hauptrollen übernehmen Philip Froissant („Die Kaiserin“) als John Pohlmann, Alessandra Mastronardi („Massive Talent“) als Franca Vacchi und Oliver Masucci („Fantastic Beasts: Dumbledores Geheimnisse“) als Malcolm McCaine. Florian Baxmeyer („Tribes of Europe“) und Isabell Braak („Bonusfamilie“) führen Regie.

Zum Inhalt von „Eine Billion Dollar“: Der Roman stellt die Frage, was geschähe, wenn man über Nacht zum reichsten Menschen der Welt würde. John Fontanelli ist ein armer Schlucker, bis er ein enormes Vermögen erbt, das ein Vorfahre hinterlassen hat und das in fast 500 Jahren auf über eine Billion Dollar angewachsen ist. Der Erbe dieses Vermögens, so heißt es im Testament, werde einst der Menschheit die verlorene Zukunft wiedergeben. John tritt das Erbe an. Er legt sich Leibwächter zu, verhandelt mit Ministern und Kardinälen. Die schönsten Frauen liegen ihm zu Füßen. Aber kann er noch jemandem trauen? Und dann erhält er einen Anruf von einem geheimnisvollen Fremden, der zu wissen behauptet, was es mit dem Erbe auf sich hat …