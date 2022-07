Jonas Jonasson steigt mit Roadtrip ins Ranking ein

Bücher und Autoren

Mit seinen Romanen über den Hundertjährigen („Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ (2011) und „Der Hundertjährige, der zurückkam, um die Welt zu retten“ (2018)) sind Jonas Jonasson internationale Bestsellererfolge geglückt. Die Geschichten über den Protagonisten Allan Karlsson sind in 46 Ländern erschienen und wurden weltweit über 16 Mio Mal verkauft.

Jetzt hat Jonasson sein 6. Buch veröffentlicht: „Profeten och idioten“ („Der Prophet und der Idiot“) rangiert auf Platz 9 der schwedischen Belletristik-Bestsellerliste.

Der Roman erzählt von einem Roadtrip: Spätsommer 2011 in Schweden. Petra, eine Weltuntergangsprophetin, trifft auf Agnes, eine 75-jährige Witwe, die ein Doppelleben als junge Influencerin in den sozialen Medien führt und damit gutes Geld verdient. Mit von der Partie ist auch noch Johan, ein Mann, der etwas einfacherer gestrickt ist. Dieser ist zwar darauf versessen noch rechtzeitig eine Fehde mit seinem Bruder zu klären, kann aber mühelos simple Mahlzeiten in Gourmetküche verwandeln. Gemeinsam rast die Gruppe in einem Wohnmobil durch Europa. Aber natürlich läuft nichts wie geplant. Nicht einmal das Ende der Welt.

Auf Deutsch wird das Buch im Winterprogramm 2022 bei C. Bertelsmann erscheinen.