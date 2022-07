Henry Kissinger steigt mit »Staatskunst« ins Ranking ein

Bücher und Autoren

45 Jahre ist es her, dass der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger seine Memoiren in zwei umfangreichen Bänden vorlegte. Seither folgten über ein Dutzend weitere Sachbücher, in denen er die politische Weltlage erklärte – allesamt landeten sie auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.

Jetzt, im Alter von 99 Jahren, hat er das nächste monumentale Werk verfasst, laut seinem deutschen Verlag C. Bertelsmann das „Vermächtnis eines Jahrhundert-Politikers“: In „Staatskunst“ führt Kissinger auf über 600 Seiten am Beispiel von 6 Staatenlenkern vor, „wie aus dem Zusammenspiel von Strategie, Mut und Charakter politische Führung erwächst“. Die porträtierten Politiker kannte er alle persönlich, von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle über Richard Nixon, Anwar el-Sadat, Lee Kuan Yew bis zu Margaret Thatcher.

Zum Erscheinen zeigt sich, dass Kissinger nach wie vor ein gefragter Gesprächspartner ist: „Unser Autor hat unsere Pressestrategie von New York aus tatkräftig unterstützt, indem er Journalisten von ‚Stern‘, SPIEGEL und ARD-‚ttt‘ zum Interview empfangen hat“, freut man sich bei C. Bertelsmann. Entsprechend präsent ist der in einer Startauflage von 35.000 Exemplaren erschienene Titel in den Medien.

Wie hoch die verkaufte Gesamtauflage seines prominenten Autors ist, kann der zu Penguin Random House gehörende Verlag, bei dem schon besagte „Memoiren“ erschienen waren, aufgrund der lange zurückliegenden Veröffentlichungen nur schätzen, mehrere Hunderttausend Exemplare sollen es aber sein. Fest steht die Position seines aktuellen Werkes im Sachbuch-Ranking: Platz 6 für „Staatskunst“.

