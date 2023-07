Hanna Schönberg neu im BuchMarkt-Team

Aus den Unternehmen

Hanna Schönberg (33) ist seit 1. Juli neue Redakteurin bei BuchMarkt. Nach fünf Jahren bei buchreport, wo sie für die verschiedenen Print- und Online-Publikationen tätig war und das

Webinar-Programm pubiz betreute, wird sie sich und ihr Können bei BuchMarkt sowohl im Magazin als auch auf den Digitalkanälen einbringen.

„Mit Hanna Schönberg haben wir eine neue Kollegin, die nicht nur umfangreiche Branchenkenntnisse mitbringt, sondern sich vom ersten Tag an mit derselben Leidenschaft für BuchMarkt und seine Themen einsetzt wie der Rest des Teams. Hanna bringt genau die Dynamik mit, die wir bei der Weiterentwicklung von BuchMarkt brauchen“, so Chefredakteur

Jörn Meyer.

Journalistisch startete Hanna Schönberg nach ihrem Master Medien – Kommunikation – Kultur bei buchreport im Volontariat und wechselte dann zu ecce in die Kulturförderung,

sowie zum Reiseveranstalter Reisen mit Sinnen in Kombination mit einem dualen Studium zur Tourismusmanagerin. Nach diesen Etappen kehrte sie wieder in die Buchbranche zurück – und wird jetzt die Zukunft von BuchMarkt mitgestalten.

„Wir freuen uns, mit Hanna Schönberg eine Kollegin im Team zu begrüßen, die eine Vielzahl an Themenfeldern in unserer Redaktion voranbringen kann. So sind beispielsweise ihre

Erfahrungen im Veranstaltungsbereich für uns mit dem Blick nach vorne wertvoll“, ergänzt Britta Meyer, Verlagsleiterin BuchMarkt.

Hanna Schönberg ist ab sofort erreichbar für allgemeine Branchen- und Praxisthemen; per Mail an schoenberg@buchmarkt.de oder über Telefon: 02150/9191-21.