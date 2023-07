Alexander Müller ergänzt PZ-Chefredaktion

Aus den Unternehmen

Ab 15. August 2023 vervollständigt Alexander Müller die PZ-Chefredaktion. Zukünftig werden damit Fachjournalist Müller und Apotheker Sven Siebenand die Pharmazeutische Zeitung führen. Prof. Dr. Theo Dingermann fungiert weiterhin in der Position des Senior Editors.



Während Siebenand sich auf die pharmazeutisch-medizinischen Themen konzentrieren will, wird Müller die Ressorts Politik und Wirtschaft verantworten. Er wird das Hauptstadtbüro in Berlin leiten und mit seinem Team die Gesundheits- und Berufspolitik im Blick behalten.



„Wir freuen uns sehr Alexander Müller für diese wichtige Position gewonnen zu haben und gemeinsam mit ihm die PZ sowohl in der Print- als auch in der Online-Ausgabe als führende pharmazeutische Fachzeitschrift erfolgreich weiterzuentwickeln“, erklärt Avoxa-Geschäftsführer Peter Steinke dazu.



Nach dem Wechsel von Benjamin Rohrer zur ABDA war die Stelle des Chefredakteurs in Berlin seit Mitte April vakant. Diese wird nun durch Müller wiederbesetzt.



Müller hat Politikwissenschaften in Frankfurt am Main und La Paz, Bolivien studiert und als freier Journalist gearbeitet. Nach einem Volontariat war er beim Branchendienst Apotheke adhoc zunächst als Redakteur, später als stellvertretender Chefradakteur und seit 2015 als Chefredakteur tätig. Zuletzt war er dort für die Bereiche Gesundheitspolitik, Apotheken- und Pharmamarkt sowie Bewegtbild-Formate und den Podcast verantwortlich.