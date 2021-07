Gütesiegel für Volontariate wird zum fünften Mal verliehen

Die Fachverlage Ulmer, Thieme und GRIN Publishing erhalten im Juli 2021 das Gütesiegel für Volontariate des Junge Verlags- und Medienmenschen e. V. Die Auszeichnung begründet sich in der guten Qualität der angebotenen Volontariate, die unter anderem an der Vereinbarung und Einhaltung verbindlicher Ausbildungsstandards und einer angemessenen Vergütung festgelegt wird. Die drei Verlage konnten trotz erschwerter Bedingungen eine hochwertige Ausbildung auch während der Pandemie anbieten und haben sich damit nachhaltig für den Branchennachwuchs eingesetzt.

Elke Hittinger, Leiterin der AG Nachwuchsrechte: „Seit fast anderthalb Jahren leben wir nun mit COVID19 und den entsprechenden Einschränkungen. Das ist auch für die Unternehmen der Buch- und Medienbranche nicht einfach. Umso mehr freuen wir uns, dass die Belange des Nachwuchses nicht vergessen werden und viele Volontariate von digitalen Angeboten und Homeoffice-Möglichkeiten profitieren. Wir sind sehr glücklich darüber, auch dieses Jahr wieder guten Gewissens das Gütesiegel vergeben zu können.“

Und das sagen die ausgezeichneten Unternehmen:

„Die Förderung des Branchennachwuchses ist dem Eugen Ulmer Verlag sehr wichtig. Wir legen großen Wert auf eine faire und fundierte Ausbildung. Es freut mich sehr, dass unsere Volontärinnen und Volontäre das anerkennen und das Gütesiegel für Volontariate für Ulmer verlängert wird!“

Verlag Eugen Ulmer

„Die Volontär:innen von heute sind unsere Fachkräfte von morgen. Von einer guten Ausbildung profitieren die engagierten Berufseinsteiger:innen und Thieme als zukunftsorientiertes Unternehmen gleichermaßen.“

Georg Thieme Verlag

„Als GRIN Publishing freuen wir uns sehr das Gütesiegel für Volontariate zu erhalten. Die Wertschätzung der Mitarbeiter:innen stehen bei uns im Mittelpunkt. Es ist uns wichtig Volontär:innen eine hochwertige Ausbildung bieten zu können. Volontär:innen sind vom ersten Tag an für uns vollwertige Mitglieder des Teams und wir unterscheiden hier nicht nach Zugehörigkeit oder Hierarchie. Mit dem Gütesiegel für Volontariate hoffen wir, dass wir diese – unsere gelebte Unternehmenskultur – auch noch ein Stück weiter nach außen tragen und sichtbar machen können. Wir bedanken uns sehr für diese Anerkennung!“

GRIN Publishing

Über das Gütesiegel:

Für das Gütesiegel können sich Unternehmen der Buchbranche im deutschsprachigen Raum sowie deren Volontär:innen mit der Einreichung eines Fragebogens bewerben. Voraussetzung für den Erhalt des Gütesiegels ist die Erfüllung verbindlicher Ausbildungsstandards, zu denen beispielsweise ein Ausbildungsplan, Fortbildungen, eine feste Betreuung, Feedbackgespräche und eine Überstundenregelung gehören. Die Kriterien für die Vergabe orientieren sich u. a. an den Volontariaten in Presse- und Zeitschriftenverlagen, die größtenteils mithilfe von Tarifverträgen geregelt sind. Um ein objektives Bild zu erhalten, wird der Fragebogen von der Personalabteilung sowie von mindestens drei Volontär:innen unabhängig voneinander ausgefüllt. Das Gütesiegel wird nach positiver Prüfung für zwei Jahre – bzw. für drei Jahre bei einer Wiedervergabe – durch diedes Junge Verlags- und Medienmenschen e.V. vergeben. Die Ergebnisse der Prüfung werden für jedes Unternehmen in einem Gütesiegelbericht dokumentiert und können auf der Webseite des Vereins öffentlich eingesehen werden.